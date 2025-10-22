Buszbaleset Szolnokon: reagált a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója

Hírportálunkon folyamatosan követjük a szolnoki buszbalesettel kapcsolatos eseményeket. Cikkünkben most közöljük a járművet üzemeltető cég vezetőjének nyilatkozatát.

Volán busz csapódott a Szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának

Fotó: Mészáros János

– Ma reggel súlyos baleset résztvevője volt egy autóbuszunk Szolnokon. A VOLÁN által üzemeltetett helyi járat – egyelőre ismeretlen okból – egy helyi gimnázium falának csapódott – olvashatók a már ismert tények Hegyi Zsolt nyilatkozatában.

A MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgató hozzátette, hogy előzetes információik szerint egy fő sajnos súlyosan, 21 utas és egy gyalogos könnyebben sérült.

– Megfigyelésre kórházba szállították a járművezető kollégánkat is – emelte ki.