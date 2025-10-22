október 22., szerda

Buszbaleset Szolnokon

1 órája

Buszbaleset Szolnokon: reagált a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója

A várost rövid időn belül, de már az országot is bejárta az épületbe csapódott busz híre. A szolnoki buszbalesettel kapcsolatban a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója is megszólalt.

Rimóczi Ágnes

Hírportálunkon folyamatosan követjük a szolnoki buszbalesettel kapcsolatos eseményeket. Cikkünkben most közöljük a járművet üzemeltető cég vezetőjének nyilatkozatát.

Volán busz csapódott a Szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának
Fotó: Mészáros János

– Ma reggel súlyos baleset résztvevője volt egy autóbuszunk Szolnokon. A VOLÁN által üzemeltetett helyi járat – egyelőre ismeretlen okból – egy helyi gimnázium falának csapódott – olvashatók a már ismert tények Hegyi Zsolt nyilatkozatában.

A MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgató hozzátette, hogy előzetes információik szerint egy fő sajnos súlyosan, 21 utas és egy gyalogos könnyebben sérült.

– Megfigyelésre kórházba szállították a járművezető kollégánkat is – emelte ki.

Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethez

Fotók: Mészáros János

Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethez

Fotók: Mészáros János

 

A vezérigazgató rámutatott: egy ilyen baleset híre mindig felkavaró, érthető a sajtó és az utazóközönség érdeklődése.

– Igyekszünk minél gyorsabban minél több hiteles információt összegyűjteni és megosztani a nyilvánossággal, de most első a sérültek ellátása és a közlekedési rend helyreállítása. Minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánok – emelte ki végül Hegyi Zsolt.

 

Buszbaleset Szolnokon

