Ölelésben, szeretetben – mert bizony egy pillanat mindent megváltoztathat

Mint minden reggel, aznap is siettünk. Fél nyolc előtt kicsivel gurultunk át a Szabadság téri csomóponton. A gyerekeket rendben „letettük" az iskolánál, rövid időn belül nekünk is kezdődhetett a nap.

Mit üzenhet a szolnoki buszbaleset? Én így látom...

Fotó: Mészáros János

Munkánkból fakadóan először szinte fel sem kaptuk a fejünket a szirénázásra. Amikor azonban már a harmadik tűzoltóautó száguldott el a szerkesztőség ablaka alatt, gyanút fogtunk. Egy perc múlva már tudtuk: egy iskolába csapódott egy busz.

Döbbenet és hála

Az első döbbenet után hálát éreztem. Mérhetetlenül hálás voltam az égieknek, hogy az én gyermekeim, és mi – az ő szüleik – is biztonságban vannak.

Majd az érintettekre gondoltam, és összeszorult a gyomrom, na meg a szívem. Nem telt el ugyanis sok idő, hírek érkeztek gyötrődő szülőkről, akik gyermekeikről vártak (jó) híreket. Ismeretlenül, magam is együtt agódtam értük, velük.

Amikor pedig ismerős arcot fedeztem fel a kollégám által készített képeken, és kolléganőm cikkében azt olvastam, hogyan élték meg a buszbalesetet az utasok, már potyogtak a könnyeim.

A buszbaleset üzenete

Bele se gondolunk – s talán jobb is így –, hogy egy pillanat alatt minden megváltozhat. Egy másodperc alatt jobbra fordulhat az élet, de egy szemvillanás akár tragédiát is hozhat. Ezért – és bocsássanak meg a közhelyért – de valóban meg kell élni minden percet, és el kell merülni minden – a családunkkal és barátainkkal töltött – szeretettel teli pillanatban.

Azon a reggelen a kicsi fiam így tett. Mintha tudta volna, hogy érzelmileg megterhelő lesz a nap, megölelt és így búcsúzott: szeretlek, anya!