Gyorsan dolgozott a városüzemeltetés, a gimnázium előtti szakasz ismét biztonságos.
A traumán túl az emberi sérülések mellett nagyon sok törmelék is keletezett a Szabadság téren. Faágak, zöldhulladék, a járműroncs darabjai borították be a szolnoki buszbaleset helyszínét. Az illetékesek már délutánra rendet tettek.
Ahogyan arról folyamatosan beszámoltunk, egy helyijáratos autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe október 22-én reggel. A mentőegységek pár perc alatt a helyszínre értek, és folyamatosan dolgoztak. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint huszonhárom embert, tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket, szállítottak kórházba. A mentés végeztével gyorsan cselekedett a városüzemeltetés is. Az illetékesek helyreállították a buszbaleset helyszínét.
– A ma reggeli sajnálatos buszbalesetet követően kollégáink azonnal megkezdték az érintett terület helyreállítását – olvasható a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Mint írták: a munkálatok során eltávolították a zöldhulladékot, az építési törmeléket és a járműroncs darabjait, így a járdaszakasz és a környék ismét biztonságosan és problémamentesen járható.
– Ezúton kívánunk minden érintett sérültnek mielőbbi felépülést és teljes gyógyulást – tették hozzá az illetékesek.
Buszbaleset Szolnokon
