október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulók
Buszbaleset Szolnokon

40 perce

Gyorsan dolgozott a városüzemeltetés, a gimnázium előtti szakasz ismét biztonságos.

Címkék#Szolnoki Városüzemeltetési Kft#buszbaleset#takarítás

A traumán túl az emberi sérülések mellett nagyon sok törmelék is keletezett a Szabadság téren. Faágak, zöldhulladék, a járműroncs darabjai borították be a szolnoki buszbaleset helyszínét. Az illetékesek már délutánra rendet tettek.

Rimóczi Ágnes

Ahogyan arról folyamatosan beszámoltunk, egy helyijáratos autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe október 22-én reggel. A mentőegységek pár perc alatt a helyszínre értek, és folyamatosan dolgoztak. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint huszonhárom embert, tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket, szállítottak kórházba. A mentés végeztével gyorsan cselekedett a városüzemeltetés is. Az illetékesek helyreállították a buszbaleset helyszínét.

szolnoki buszbaleset
A Szolnoki Városüzemeltetés i Kft. munkatársai gyorsan eltakarították a törmelékeket a buszbaleset helyszínén
Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.  Facebook-oldala

– A ma reggeli sajnálatos buszbalesetet követően kollégáink azonnal megkezdték az érintett terület helyreállítását – olvasható a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mint írták: a munkálatok során eltávolították a zöldhulladékot, az építési törmeléket és a járműroncs darabjait, így a járdaszakasz és a környék ismét biztonságosan és problémamentesen járható.

– Ezúton kívánunk minden érintett sérültnek mielőbbi felépülést és teljes gyógyulást – tették hozzá az illetékesek.

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
