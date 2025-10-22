Gyorsan dolgozott a városüzemeltetés, a gimnázium előtti szakasz ismét biztonságos.

Ahogyan arról folyamatosan beszámoltunk, egy helyijáratos autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe október 22-én reggel. A mentőegységek pár perc alatt a helyszínre értek, és folyamatosan dolgoztak. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint huszonhárom embert, tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket, szállítottak kórházba. A mentés végeztével gyorsan cselekedett a városüzemeltetés is. Az illetékesek helyreállították a buszbaleset helyszínét.

A Szolnoki Városüzemeltetés i Kft. munkatársai gyorsan eltakarították a törmelékeket a buszbaleset helyszínén

Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Facebook-oldala

– A ma reggeli sajnálatos buszbalesetet követően kollégáink azonnal megkezdték az érintett terület helyreállítását – olvasható a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán.

Mint írták: a munkálatok során eltávolították a zöldhulladékot, az építési törmeléket és a járműroncs darabjait, így a járdaszakasz és a környék ismét biztonságosan és problémamentesen járható.

– Ezúton kívánunk minden érintett sérültnek mielőbbi felépülést és teljes gyógyulást – tették hozzá az illetékesek.