Vakító napsütésről szólt a sofőr vallomása – ezek voltak a legsúlyosabb buszbalesetek

Balesetek bármikor előfordulhatnak, hiszen akár az emberi gyarlóság, figyelmetlenség, akár a technika ördöge, akár valamilyen kiszámíthatatlan esemény beleavatkozhat a dolgok rendes folyásába. Ez jobb esetben „csak” jelentős anyagi károkat okoz, rosszabb esetben komoly traumát, legrosszabb esetben pedig összetört életeket. A szerdai eset kapcsán összeszedtük a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, illetve térségbeli buszbaleseteket az elmúlt két évből.

Sajnos ismét gyarapodott eggyel a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek száma: szerdán reggel a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba csapódott a 7-es busz

Fotó: Mészáros János

Több súlyos buszbaleset is történt a térségben

Még a hatása alatt van az ország, de nem maradhat ki a felsorolásból a szerdai buszbaleset, amikor a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy helyijáratos busz. Előzetesen 30 sérültről szóltak a hírek, végül kiderült, hogy 23 embert – köztük négy gyermeket – szállítottak kórházba, egy idős nő súlyosan megsérült.

Az eddigi információk szerint a sofőr rosszul lett, a jármű pedig irányíthatatlanná vált. A baleset szerencsés kimenetelűnek számít – halálos áldozat nem volt, de a látvány és a sokk hosszú ideig sokakban megmarad. Sajnos nem ez volt az egyetlen súlyos buszbaleset a Jászkunságban az elmúlt években...

2025 júliusában az egész országot megdöbbentette, amikor Kunszentmárton és Tiszaföldvár között egy iskolásokat szállító ukrán rendszámú autóbusz borult árokba.

A járművön 77 személy, köztük sok gyermek utazott. Tizenkilencen sérültek meg, egy 14 éves fiú súlyosan. A sofőr vallomása szerint a felkelő nap elvakította, emiatt tért le az útról. Az ügyben tömegszerencsétlenség okozása miatt indult eljárás.

Drámai képek készültek kunszentmártoni buszbaleset helyszínén

Fotó: Mészáros János

2025 áprilisában egy különös eset történt, ami kakukktojás a buszbalesetek között, és nem csak azért, mert szerencsére senki sem sérült meg. Mint kiderült, a szolnoki Thököly út és a Mátyás király út kereszteződésében oszlopnak hajtott buszt egy 13 éves fiatal lopta el Kőtelekről. Egészen Szolnokig sikerült elvezetnie, ahol végül megálljt parancsolt neki egy oszlop.

2025 januárjában a 31-es főút 94-es kilométerszelvényénél, Jászapáti közelében egy busz és egy személyautó ütközött. A mentők egy ötven év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy másik, hasonló korú férfi azonban olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset hosszú órákra megbénította a forgalmat, a helyszínen tűzoltók, rendőrök és közútkezelők dolgoztak. Ez volt az egyetlen halálos áldozattal járó buszbaleset az elmúlt két évben a Jászkunságban.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

2024 novemberében Szandaszőlősön, a Karinthy Frigyes úton történt újabb súlyos karambol: egy személyautó – tisztázatlan okból – áttért a szembejövő sávba, és összeütközött a Volánbusz egyik járatával. A csuklós busz sofőrje próbált félrehúzódni, de a jármű a beton villanyoszlopnak csapódott, mely kitört. A szandaszőlősi buszbaleset híre bejárta az országot: szerencsére nem követelt emberéletet, de több utas megsérült.