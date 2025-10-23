45 perce
Vakító napsütésről szólt a sofőr vallomása – ezek voltak a legsúlyosabb buszbalesetek
Vakító napsütés, rosszullét, figyelmetlenség. Ha megnézzük az elmúlt két évet, akkor kiderül, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek ezekből az okokból történtek. Az elmúlt két évben akad olyan eset, ahol szerencsére senki sem sérült meg, de olyan is, ami sajnos tragédiával végződött – a szerdai reggeli szolnoki tömegszerencsétlenség kapcsán szedtük össze a korábbi eseteket.
Balesetek bármikor előfordulhatnak, hiszen akár az emberi gyarlóság, figyelmetlenség, akár a technika ördöge, akár valamilyen kiszámíthatatlan esemény beleavatkozhat a dolgok rendes folyásába. Ez jobb esetben „csak” jelentős anyagi károkat okoz, rosszabb esetben komoly traumát, legrosszabb esetben pedig összetört életeket. A szerdai eset kapcsán összeszedtük a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, illetve térségbeli buszbaleseteket az elmúlt két évből.
Több súlyos buszbaleset is történt a térségben
Még a hatása alatt van az ország, de nem maradhat ki a felsorolásból a szerdai buszbaleset, amikor a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy helyijáratos busz. Előzetesen 30 sérültről szóltak a hírek, végül kiderült, hogy 23 embert – köztük négy gyermeket – szállítottak kórházba, egy idős nő súlyosan megsérült.
Az eddigi információk szerint a sofőr rosszul lett, a jármű pedig irányíthatatlanná vált. A baleset szerencsés kimenetelűnek számít – halálos áldozat nem volt, de a látvány és a sokk hosszú ideig sokakban megmarad. Sajnos nem ez volt az egyetlen súlyos buszbaleset a Jászkunságban az elmúlt években...
2025 júliusában az egész országot megdöbbentette, amikor Kunszentmárton és Tiszaföldvár között egy iskolásokat szállító ukrán rendszámú autóbusz borult árokba.
A járművön 77 személy, köztük sok gyermek utazott. Tizenkilencen sérültek meg, egy 14 éves fiú súlyosan. A sofőr vallomása szerint a felkelő nap elvakította, emiatt tért le az útról. Az ügyben tömegszerencsétlenség okozása miatt indult eljárás.
2025 áprilisában egy különös eset történt, ami kakukktojás a buszbalesetek között, és nem csak azért, mert szerencsére senki sem sérült meg. Mint kiderült, a szolnoki Thököly út és a Mátyás király út kereszteződésében oszlopnak hajtott buszt egy 13 éves fiatal lopta el Kőtelekről. Egészen Szolnokig sikerült elvezetnie, ahol végül megálljt parancsolt neki egy oszlop.
2025 januárjában a 31-es főút 94-es kilométerszelvényénél, Jászapáti közelében egy busz és egy személyautó ütközött. A mentők egy ötven év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy másik, hasonló korú férfi azonban olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset hosszú órákra megbénította a forgalmat, a helyszínen tűzoltók, rendőrök és közútkezelők dolgoztak. Ez volt az egyetlen halálos áldozattal járó buszbaleset az elmúlt két évben a Jászkunságban.
2024 novemberében Szandaszőlősön, a Karinthy Frigyes úton történt újabb súlyos karambol: egy személyautó – tisztázatlan okból – áttért a szembejövő sávba, és összeütközött a Volánbusz egyik járatával. A csuklós busz sofőrje próbált félrehúzódni, de a jármű a beton villanyoszlopnak csapódott, mely kitört. A szandaszőlősi buszbaleset híre bejárta az országot: szerencsére nem követelt emberéletet, de több utas megsérült.
2024 szeptemberében a 311-es főút Cegléd és Tápiószele közötti szakaszán történt újabb súlyos baleset. Egy busz és egy kisbusz ütközött össze a 25-ös kilométernél. A ceglédi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket, és segítették a mentők munkáját. Az útszakaszt a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. A sérültek számáról nem érkezett információ.
2024 júliusában egy busz és egy személyautó karambolozott Szolnokon, a Gárdonyi Géza utca és az Ady Endre út kereszteződésében. A balesethez műszaki mentés céljából a város hivatásos tűzoltói vonultak ki. A raj áramtalanította a járműveket, sérültekről nem kaptunk hírt.
2024 júniusában egy busz és egy személyautó ütközött össze délután a szolnoki Abonyi úton. Mint kiderült, a busz hátulról nekiütközött az autónak, ami egy másik járműnek csúszott. Az egyik autóban ülő sofőrt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A buszon senkinek nem esett bántódása, az utasokért mentesítő járat érkezett.
Bár itt csupán felsoroltuk az elmúlt két év eseteit, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek története nem puszta statisztika: mindegyik mögött emberek, családok és emlékek húzódnak meg. Olyan emlékek, amelyek talán még hónapokkal, akár évekkel később is feltörnek az érintettekben, vagy akár egy életre megváltoztatják őket.
