október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Esetek

49 perce

Vakító napsütésről szólt a sofőr vallomása – ezek voltak a legsúlyosabb buszbalesetek

Címkék#baleset#Jász-Nagykun-Szolnok vármegye#buszbalesetek

Vakító napsütés, rosszullét, figyelmetlenség. Ha megnézzük az elmúlt két évet, akkor kiderül, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek ezekből az okokból történtek. Az elmúlt két évben akad olyan eset, ahol szerencsére senki sem sérült meg, de olyan is, ami sajnos tragédiával végződött – a szerdai reggeli szolnoki tömegszerencsétlenség kapcsán szedtük össze a korábbi eseteket.

Avar Vanda

Balesetek bármikor előfordulhatnak, hiszen akár az emberi gyarlóság, figyelmetlenség, akár a technika ördöge, akár valamilyen kiszámíthatatlan esemény beleavatkozhat a dolgok rendes folyásába. Ez jobb esetben „csak” jelentős anyagi károkat okoz, rosszabb esetben komoly traumát, legrosszabb esetben pedig összetört életeket. A szerdai eset kapcsán összeszedtük a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, illetve térségbeli buszbaleseteket az elmúlt két évből.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek
Sajnos ismét gyarapodott eggyel a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek száma: szerdán reggel a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba csapódott a 7-es busz
Fotó: Mészáros János

Több súlyos buszbaleset is történt a térségben

Még a hatása alatt van az ország, de nem maradhat ki a felsorolásból a szerdai buszbaleset, amikor a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy helyijáratos busz. Előzetesen 30 sérültről szóltak a hírek, végül kiderült, hogy 23 embert – köztük négy gyermeket – szállítottak kórházba, egy idős nő súlyosan megsérült.

Az eddigi információk szerint a sofőr rosszul lett, a jármű pedig irányíthatatlanná vált. A baleset szerencsés kimenetelűnek számít – halálos áldozat nem volt, de a látvány és a sokk hosszú ideig sokakban megmarad. Sajnos nem ez volt az egyetlen súlyos buszbaleset a Jászkunságban az elmúlt években...

2025 júliusában az egész országot megdöbbentette, amikor Kunszentmárton és Tiszaföldvár között egy iskolásokat szállító ukrán rendszámú autóbusz borult árokba.
A járművön 77 személy, köztük sok gyermek utazott. Tizenkilencen sérültek meg, egy 14 éves fiú súlyosan. A sofőr vallomása szerint a felkelő nap elvakította, emiatt tért le az útról. Az ügyben tömegszerencsétlenség okozása miatt indult eljárás. 

buszbaleset kunszentmártonban
Drámai képek készültek kunszentmártoni buszbaleset helyszínén
Fotó: Mészáros János

2025 áprilisában egy különös eset történt, ami kakukktojás a buszbalesetek között, és nem csak azért, mert szerencsére senki sem sérült meg. Mint kiderült, a szolnoki Thököly út és a Mátyás király út kereszteződésében oszlopnak hajtott buszt egy 13 éves fiatal lopta el Kőtelekről. Egészen Szolnokig sikerült elvezetnie, ahol végül megálljt parancsolt neki egy oszlop.

2025 januárjában a 31-es főút 94-es kilométerszelvényénél, Jászapáti közelében egy busz és egy személyautó ütközött. A mentők egy ötven év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy másik, hasonló korú férfi azonban olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset hosszú órákra megbénította a forgalmat, a helyszínen tűzoltók, rendőrök és közútkezelők dolgoztak. Ez volt az egyetlen halálos áldozattal járó buszbaleset az elmúlt két évben a Jászkunságban.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

2024 novemberében Szandaszőlősön, a Karinthy Frigyes úton történt újabb súlyos karambol: egy személyautó – tisztázatlan okból – áttért a szembejövő sávba, és összeütközött a Volánbusz egyik járatával. A csuklós busz sofőrje próbált félrehúzódni, de a jármű a beton villanyoszlopnak csapódott, mely kitört. A szandaszőlősi buszbaleset híre bejárta az országot: szerencsére nem követelt emberéletet, de több utas megsérült.

2024 szeptemberében a 311-es főút Cegléd és Tápiószele közötti szakaszán történt újabb súlyos baleset. Egy busz és egy kisbusz ütközött össze a 25-ös kilométernél. A ceglédi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket, és segítették a mentők munkáját. Az útszakaszt a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. A sérültek számáról nem érkezett információ.

2024 júliusában egy busz és egy személyautó karambolozott Szolnokon, a Gárdonyi Géza utca és az Ady Endre út kereszteződésében. A balesethez műszaki mentés céljából a város hivatásos tűzoltói vonultak ki. A raj áramtalanította a járműveket, sérültekről nem kaptunk hírt. 

2024 júniusában egy busz és egy személyautó ütközött össze délután a szolnoki Abonyi úton. Mint kiderült, a busz hátulról nekiütközött az autónak, ami egy másik járműnek csúszott. Az egyik autóban ülő sofőrt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A buszon senkinek nem esett bántódása, az utasokért mentesítő járat érkezett.

Bár itt csupán felsoroltuk az elmúlt két év eseteit, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei buszbalesetek története nem puszta statisztika: mindegyik mögött emberek, családok és emlékek húzódnak meg. Olyan emlékek, amelyek talán még hónapokkal, akár évekkel később is feltörnek az érintettekben, vagy akár egy életre megváltoztatják őket. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu