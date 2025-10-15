Fontos felújítás indul Szolnokon, ezeken a helyszíneket érintik a munkálatok

A munkálatok már ezen a héten elkezdődnek. Több szolnoki buszvárót felújít a városüzemeltetési cég.

A következő hetekben három buszváró újul meg Szolnokon

Forrás: Facebook.com/Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

– A következő hetekben három buszváró újul meg városunkban – adta hírül a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Az illetékesek arról is beszámoltak, mely építményeknél történik fejlesztés.

Ezek a buszvárók újulnak meg

– Kettő a Nagy Imre körúton – a Nagy Imre krt. 18. számnál, valamint a vele szemben található megálló. A harmadik helyszín pedig az Abonyi út 1. szám előtti megálló, a COOP ABC-vel szemben – közölték a helyszíneket. A munkálatokkal kapcsolatban megtudtuk: a Nagy Imre körúti megállóknál a meggyengült acélszerkezet javítása és festése, valamint a pad felújítása történik. Az Abonyi úti megálló esetében a teljes buszpavilont kicserélik.

Fokozott figyelmet kérnek az utazóktól, közlekedőktől

– A felújítási munkák időjárás függvényében október 16-án (csütörtökön) kezdődnek a Nagy Imre krt. 18. számnál. A munkaterületet lehatároljuk, a menetrend táblát pedig ideiglenesen máshová helyezzük át. A buszjáratok a kivitelezés ideje alatt menetrend szerint közlekednek, a munkák nem érintik a járatok útvonalát – részletezték az illetékesek, akik kérik a közlekedőket, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek.