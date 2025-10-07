3 órája
Így indult a Ceglédfürdőn a Tóparti Kézműves és Termelői Piac – a szervezők hagyományt ígérnek
A Ceglédfürdőn debütált Tóparti Kézműves és Termelői Piac első alkalma igazi sikert aratott: húsz stand kínálta a legjobb helyi termékeket, a szervezők pedig már a folytatásra készülnek. Mutatjuk a piaci forgatagot!
A Ceglédfürdő Tóparti Kézműves és Termelői Piac nevet viselő eseményen mintegy húsz stand sorakozott, ahol a friss péksüteményektől a kézzel készített ajándékokon át az őstermelők finomságaiig minden megtalálható volt – sőt, az ékszerek sem hiányozhattak.
A rendezvényt a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont szervezte, és céljuk, hogy a különleges piacból hagyományt teremtsenek. A következő alkalmat november 8-án tartják, szintén a Fürdő tónál.
