Kihagyhatatlan

1 órája

Így indult a Ceglédfürdőn a Tóparti Kézműves és Termelői Piac – a szervezők hagyományt ígérnek

Címkék#piac#hagyomány#esemény

A Ceglédfürdőn debütált Tóparti Kézműves és Termelői Piac első alkalma igazi sikert aratott: húsz stand kínálta a legjobb helyi termékeket, a szervezők pedig már a folytatásra készülnek. Mutatjuk a piaci forgatagot!

Nyitrai Fanni

A Ceglédfürdő Tóparti Kézműves és Termelői Piac nevet viselő eseményen mintegy húsz stand sorakozott, ahol a friss péksüteményektől a kézzel készített ajándékokon át az őstermelők finomságaiig minden megtalálható volt – sőt, az ékszerek sem hiányozhattak.

Ceglédfürdő Tóparti Kézműves és Termelői Piac
A standokon széles választék tárult a vásárolók elé
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A rendezvényt a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont szervezte, és céljuk, hogy a különleges piacból hagyományt teremtsenek. A következő alkalmat november 8-án tartják, szintén a Fürdő tónál.

Ceglédfürdő Tóparti Kézműves és Termelői Piac
Őstermelők portékái közül is válogathattak a ceglédiek
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

