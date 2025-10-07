Így indult a Ceglédfürdőn a Tóparti Kézműves és Termelői Piac – a szervezők hagyományt ígérnek

A Ceglédfürdő Tóparti Kézműves és Termelői Piac nevet viselő eseményen mintegy húsz stand sorakozott, ahol a friss péksüteményektől a kézzel készített ajándékokon át az őstermelők finomságaiig minden megtalálható volt – sőt, az ékszerek sem hiányozhattak.

A standokon széles választék tárult a vásárolók elé

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A rendezvényt a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont szervezte, és céljuk, hogy a különleges piacból hagyományt teremtsenek. A következő alkalmat november 8-án tartják, szintén a Fürdő tónál.

Őstermelők portékái közül is válogathattak a ceglédiek

