Kinőhet egy ceruzából bármilyen növény? A válasz meg fogja lepni!

Fából ceruza, ceruzából növény – így is működhet az újrahasznosítás. Egy íróeszköz új életet kap, egy zöld növénnyel több ontja az oxigént és gyönyörködteti a szemeket. Ugye, hogy kedvesen hangzik?

Így lesz ceruzából növény: az íróeszköz végén lévő kis kapszulában rejtőznek az értékes magok.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ceruzából növény – nem csak trendi de hasznos is

Bár minden csonkig használt ceruzának ilyen szép utóélete lenne, mint azoknak a speciális daraboknak, melyek végén nem csócsálni való radír, hanem egy kis kapszula van. Ebben rejtőznek a különböző magok: virágmagok, főszernövények vagy akár zöldségek magocskái. A kapszula víz hatására feloldódik, a magok csírázni kezdenek, és néhány hét múlva megjelennek az első zöld hajtások, melyekből aztán lehet:

nefelejts;

napraforgó;

levendula;

hibiszkusz;

bazsalikom;

petrezselyem;

zsálya;

menta;

koktélparadicsom;

rukkola.

Persze nem kötelező megvárni, amíg maga a ceruza elhasználódik: nyugodtan levehetjük a kis kupakot és akár korábban is elültethetjük a benne rejlő magot – bár akkor pont a dolog varázsától fosztjuk meg magunkat.

Hol lehet beszerezni az ültethető ceruzát?

A „ültethető ceruzák” már Magyarországon is könnyen elérhetők. Megtalálhatók egyes papír-írószer boltokban, vagy megrendelhetők különböző webáruházakból is. Sőt, vannak olyan szolgáltatók, akiknél logózható, személyre szóló változatot is vehetünk: így akár az idei céges ajándék is válhat belőle.

Az biztos, hogy ez a speciális íróeszköz nem csupán egy kreatív ajándék ötlet, de egy környezettudatos ember számára valódi kincs is lehet. A világ számára pedig főleg az.