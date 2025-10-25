október 25., szombat

Kreatív és környezetbarát megoldás

2 órája

Kinőhet egy ceruzából bármilyen növény? A válasz meg fogja lepni!

Címkék#ceruzából növény#újrahasznosíthatóság#környezettudatos szemlélet

Annyi kedves és hasznos megoldás létezik már, amivel akár egy kicsit is hozzátehetünk egy zöldebb világhoz – és most itt van mégegy. Mit szólna hozzá, ha ezentúl olyan eszközzel írna, amiből elhasználódása után cserépbe szúrva a szoba új dísze válhat? Nézze meg, milyen az, amikor ceruzából növény lesz.

Avar Vanda

Fából ceruza, ceruzából növény – így is működhet az újrahasznosítás. Egy íróeszköz új életet kap, egy zöld növénnyel több ontja az oxigént és gyönyörködteti a szemeket. Ugye, hogy kedvesen hangzik?

ceruzából növény? már ilyen isvan!
Így lesz ceruzából növény: az íróeszköz végén lévő kis kapszulában rejtőznek az értékes magok. 
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Ceruzából növény – nem csak trendi de hasznos is

Bár minden csonkig használt ceruzának ilyen szép utóélete lenne, mint azoknak a speciális daraboknak, melyek végén nem csócsálni való radír, hanem egy kis kapszula van. Ebben rejtőznek a különböző magok: virágmagok, főszernövények vagy akár zöldségek magocskái. A kapszula víz hatására feloldódik, a magok csírázni kezdenek, és néhány hét múlva megjelennek az első zöld hajtások, melyekből aztán lehet:

  • nefelejts;
  • napraforgó; 
  • levendula;
  • hibiszkusz;
  • bazsalikom; 
  • petrezselyem;
  • zsálya;
  • menta;
  • koktélparadicsom;
  • rukkola.

Persze nem kötelező megvárni, amíg maga a ceruza elhasználódik: nyugodtan levehetjük a kis kupakot és akár korábban is elültethetjük a benne rejlő magot – bár akkor pont a dolog varázsától fosztjuk meg magunkat.

Hol lehet beszerezni az ültethető ceruzát?

A „ültethető ceruzák” már Magyarországon is könnyen elérhetők. Megtalálhatók egyes papír-írószer boltokban, vagy megrendelhetők különböző webáruházakból is. Sőt, vannak olyan szolgáltatók, akiknél logózható, személyre szóló változatot is vehetünk: így akár az idei céges ajándék is válhat belőle.

Az biztos, hogy ez a speciális íróeszköz nem csupán egy kreatív ajándék ötlet, de egy környezettudatos ember számára valódi kincs is lehet. A világ számára pedig főleg az. 

 

 

 

