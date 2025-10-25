21 perce
Kinőhet egy ceruzából bármilyen növény? A válasz meg fogja lepni!
Annyi kedves és hasznos megoldás létezik már, amivel akár egy kicsit is hozzátehetünk egy zöldebb világhoz – és most itt van mégegy. Mit szólna hozzá, ha ezentúl olyan eszközzel írna, amiből elhasználódása után cserépbe szúrva a szoba új dísze válhat? Nézze meg, milyen az, amikor ceruzából növény lesz.
Fából ceruza, ceruzából növény – így is működhet az újrahasznosítás. Egy íróeszköz új életet kap, egy zöld növénnyel több ontja az oxigént és gyönyörködteti a szemeket. Ugye, hogy kedvesen hangzik?
Ceruzából növény – nem csak trendi de hasznos is
Bár minden csonkig használt ceruzának ilyen szép utóélete lenne, mint azoknak a speciális daraboknak, melyek végén nem csócsálni való radír, hanem egy kis kapszula van. Ebben rejtőznek a különböző magok: virágmagok, főszernövények vagy akár zöldségek magocskái. A kapszula víz hatására feloldódik, a magok csírázni kezdenek, és néhány hét múlva megjelennek az első zöld hajtások, melyekből aztán lehet:
- nefelejts;
- napraforgó;
- levendula;
- hibiszkusz;
- bazsalikom;
- petrezselyem;
- zsálya;
- menta;
- koktélparadicsom;
- rukkola.
Persze nem kötelező megvárni, amíg maga a ceruza elhasználódik: nyugodtan levehetjük a kis kupakot és akár korábban is elültethetjük a benne rejlő magot – bár akkor pont a dolog varázsától fosztjuk meg magunkat.
Hol lehet beszerezni az ültethető ceruzát?
A „ültethető ceruzák” már Magyarországon is könnyen elérhetők. Megtalálhatók egyes papír-írószer boltokban, vagy megrendelhetők különböző webáruházakból is. Sőt, vannak olyan szolgáltatók, akiknél logózható, személyre szóló változatot is vehetünk: így akár az idei céges ajándék is válhat belőle.
Az biztos, hogy ez a speciális íróeszköz nem csupán egy kreatív ajándék ötlet, de egy környezettudatos ember számára valódi kincs is lehet. A világ számára pedig főleg az.
