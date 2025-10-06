Tizenhárom év bujkálás után újra börtön fenyegeti a mezőtúri édesanyát

október 6., hétfő

Több mint egy évtizeden át alig néhány emberrel találkozott az édesanyján kívül, még iskolásba se járt az a mezőtúri kislány, akit anyja bújtatott el a lány édesapja elől. Chantal Ildikó ügyében most újabb fejlemények érkeztek.

Újra kiadatását kérik az olasz hatóságok annak a mezőtúri nőnek, Klaudiának, akit korábban négy év börtönre ítéltek távollétében, mert nem adta vissza kislányát, Chantal Ildikót az olasz apának. Ahogyan arról hírportálunkon többször is beszámoltunk, a történet évek óta húzódik, és most ismét fordulatot vett – derül ki a Bors cikkéből.

Több mint tíz éven át rejtély volt merre lehet Chantal Ildikó

A mezőtúri kislány 14 hónapos korában szakadt el apjától. Előtte az egész család Olaszországban élt, az édesapa hozta haza párját és kislányát Mezőtúrra, hogy karácsony idején a család is megismerhesse az új jövevényt, Chantal Ildikót. Édesanyja ezek után már csak egy üzenetet küldött párjának, amiben közölte; nem megy hozzá vissza, majd több mint tíz éven át elrejtette a világ szeme elől. 

Azóta hírportálunkon is több ízben beszámoltunk az ügy menetéről: 2025. júniusában oldódott meg a sok éves rejtély, amikor nemzetközi akció keretében Mezőtúron elfogták a magyar édesanyát, júliusban pedig kiskorú veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és rabosították a Mezőtúri Rendőrkapitányságon. Andrea Tonello azonnal felvette a kapcsolatot lányával, s azóta is igyekszik építeni kapcsolatát. Ahogy mondta, hosszú utat kell megtennie, hiszen állítása szerint valóságos ogreként tekint rá lánya.

Az olasz bíróság újra kéri Chantal Ildikó édesanyja kiadatását

Az ügy jelenlegi helyzetéről a Bors számolt be hírportálján, miszerint az olasz hatóságok újfent felszólították a magyar édesanyát, hogy kezdje meg börtönbüntetését Olaszországban, ahol az édesapa megtette feljelentését és kérte a gyermekelhelyezést. 

Az olasz hatóságok az apának ítélték a kislányt, és mivel az anya nem adta át az akkor a pár hónapos Chantal Ildikót, a hatóságok a távollétében négy év börtönre ítélték a nőt és körözést adtak ki ellene. Az apa és az anya között azóta is folyik a harc – erről beszélt most a Borsnak a nagymama, aki szerint Klaudia nagyon igazságtalannak érzi ezt az egészet. A Borsnak az édesanya, az ügyvédek, valamint az édesapa is nyilatkozott.

 

