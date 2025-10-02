október 2., csütörtök

Most éri meg beülni egy jó filmre

1 órája

Mozizzon mindössze 1500 Ft-ért mától egész hétvégén – kiszámoltuk mennyit spórolhat!

Címkék#Cinema City#akció#árak

Ezen a hétvégén megéri moziba menni! Október 2. és 5. között országos akcióval várja a mozirajongókat – így a szolnokiakat is – a Filmünnep.

Avar Vanda

Négy napon át premier előtti bemutatók, látványos szuperprodukciók és régi kedvencek várják a Cinema City Szolnok mozikedvelő közönségét is – mindezt most egységesen 1500 forintos jegyáron! Ha pedig valaki messzebbre is hajlandó elmenni, hogy ne csak a filmet élvezhesse, hanem akár személyesen is találkozhasson az egyik magyar film szereplőivel, a közönségtalálkozó erre is lehetőséget biztosít!

Filmünnep a Cinema Cityben
Filmünnep a Cinema Cityben
Fotó: dotshock / Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Filmünnep – a Cinema City Szolnok városában is várja a filmrajongókat

Most érdemes betervezni a családi mozizást, hiszen a mindössze 1500 forintos egységes jegyár mellett sokkal több marad nachosra és pattogatott kukoricára. Normális esetben ugyanis a felnőtt jegy egy 2D-s filmre 3100 forintba, a 16 év alatti gyereknek 2300 forintba, míg a diáknak 2600 forintba kerül. Ugyanez, ha már 3D-s élményre vágyunk 3300,  2500 és 2800 forintot taksál, plusz ez esetben a 400 forintos szemüveg személyenként is hozzá számolandó.

 Így ha kimatekozzuk, egy négy fős család két 16 év alatti gyerkőccel csak a jegyre 11,600 forintot költ el egy "sima" filmnézés esetén, míg a következő négy napban ez mindössze 6000 forintba fog kerülni. Ugye, hogy mennyivel több marad?

A kedvezmény természetesen extra élményekkel (IMAX3D, a 4DX és a ScreenX 270) vetített filmekre is vonatkozik, de a 3D szemüvegek árát nem tartalmazza a fenti összeg. Illetve azt is érdemes tudni, hogy online jegyvásárlás esetén 120 forint kényelmi díjat számolnak fel.

Mit láthatnak a Filmünnep során?

Permier előtt láthatjuk a Silent Zone címmel moziba kerülő magyar posztapokaliptikus horrort, egy akcióval teli animációs filmet, a Nezha – A lázadó démon legendáját, valamint Mads Mikkelsen főszereplésével Az utolsó viking című filmet.

A Filmünnep kiemelt bemutatójaként érkezik az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb alkotása, a CineFest közönségdíjas Egykutya című dramedy, egy történelmi dráma 1242 – A nyugat kapujában címmel, és egy furcsa párkapcsolatról szóló hátborzongató ausztrál–amerikai természetfeletti horrorfilm, az Együtt.

Ezeken kívül a szolnoki mozi kínálatában szerepel még:

  • Avatar: A víz útja (3D is), 
  • A Rosszfiúk 2. 
  • A kiskedvencek elszabadulva
  • Egyik csata a másik után
  • Tron Ares
  • Demon Slayer
  • Hívatlanok – 2. fejezet
  • Démonok között – utolsó rítusok.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Közönségtalálkozó az Egykutya stábjával

A Filmünnep során nem csak jó áron lehet jó filmeket megnézni, de az Egykutya stábjának tagjaival -  Deák Kristóf rendezővel, Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly színészekkel – akár személyesen is lehet találkozni. Szolnokra sajnos nem jönnek, de Budapesten, Debrecenben, Győrben, Sopronban, Szegeden, Nyíregyházán, a Balatonon, Győrben és Székesfehérváron ott lesznek. 
Sőt, extra programként az igazán elszántak Réz Andrással aratott Filmklubon és kerekasztal beszélgetéseken is részt vehetnek.

A Filmünnep tehát nemcsak kedvezményes mozijegyeket kínál október 2. és 5. között, hanem valódi közösségi élményt is. Így négy napon át minden adott ahhoz, hogy a filmrajongók együtt ünnepeljék a mozi varázsát – mindezt jóval kedvezőbb áron, mint általában.


 

