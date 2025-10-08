Hogyan lehet még hatékonyabb a civil szervezetek működése? Erről tanácskoztak Szolnokon

A térség civil szervezetei naprakész, gyakorlatias információkat kapjanak a működésüket érintő legfontosabb témákban. Ez volt a célja a CIVIL INFO 2026 elnevezésű, Szolnokon megtartott rendezvénynek.

Hogyan alakul a civil szervezetek adózása? Erről is szó esett a tanácskozáson

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület (VOSZE), mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ új címbirtokosa szervezte meg a keddi CIVIL INFO 2026 elnevezésű információs rendezvényt.

A civil szervezetek informálása volt a cél

A rendezvény célja az volt, hogy a térség civil szervezetei naprakész, gyakorlatias információkat kapjanak a működésüket érintő legfontosabb témákban. A programot dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntője nyitotta meg, majd Balázsiné Gődér Ágnes, a Civil Központ vezetője, a VOSZE elnöke szólt a megjelentekhez.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Adózás, adományozás, önkéntes munka

A délelőtt során szó esett a civil szervezetek adózási szabályairól, az adományozás lehetőségeiről és az önkéntes munka értékéről, az ismereteket a NAV szakemberei tolmácsolták az érdeklődőknek. A résztvevők beszéltek a Nemzeti Együttműködési Alap 2026. évi pályázati kiírásairól, erről Mészáros Ágota szakmai vezető tartott részletes előadást.

A rendezvény lehetőséget biztosított a résztvevők számára a kérdések feltevésére, szakmai konzultációra és kapcsolatépítésre is.