Hogyan lehet még hatékonyabb a civil szervezetek működése? Erről tanácskoztak Szolnokon
Közösséget fejlesztenek, részt vesznek a kulturális életben, szerepet vállalnak az szociális ellátásban. Életünk minden területén szerepet játszanak a civil szervezetek. Ők voltak a központban a keddi tanácskozáson Szolnokon. Íme a részletek.
A térség civil szervezetei naprakész, gyakorlatias információkat kapjanak a működésüket érintő legfontosabb témákban. Ez volt a célja a CIVIL INFO 2026 elnevezésű, Szolnokon megtartott rendezvénynek.
A Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület (VOSZE), mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ új címbirtokosa szervezte meg a keddi CIVIL INFO 2026 elnevezésű információs rendezvényt.
A civil szervezetek informálása volt a cél
A rendezvény célja az volt, hogy a térség civil szervezetei naprakész, gyakorlatias információkat kapjanak a működésüket érintő legfontosabb témákban. A programot dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntője nyitotta meg, majd Balázsiné Gődér Ágnes, a Civil Központ vezetője, a VOSZE elnöke szólt a megjelentekhez.
Adózás, adományozás, önkéntes munka
A délelőtt során szó esett a civil szervezetek adózási szabályairól, az adományozás lehetőségeiről és az önkéntes munka értékéről, az ismereteket a NAV szakemberei tolmácsolták az érdeklődőknek. A résztvevők beszéltek a Nemzeti Együttműködési Alap 2026. évi pályázati kiírásairól, erről Mészáros Ágota szakmai vezető tartott részletes előadást.
A rendezvény lehetőséget biztosított a résztvevők számára a kérdések feltevésére, szakmai konzultációra és kapcsolatépítésre is.
