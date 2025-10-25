Mindenki dalra fakadt és tapsolt, amikor megszólalt az örökzöld sláger a családi napon – galériával

Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén az intézmény fenntartója, a Katolikus Szeretetszolgálat, az idősek otthona pedig 35 éves. A jeles évfordulók jegyében telt a Szent Vendel Otthon és Ház mára hagyománnyá vált nagyszabású rendezvénye, a Családi Nap.

Kettős jubileum jegyében telt az idei Családi Nap a Szent Vendel Otthonban Jászapátin. Az idősek hangulatos, vidám műsorral lepték meg szeretteiket

Fotó: Pesti József

Nagy sikert aratott az idősek előadása a Családi Napon

Ünnepi szentmisével kezdődött a Családi Nap a jászapáti Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban, a misét Kocsis Sándor esperes atya celebrálta. A szertartást követően a Jászkiséri Pedagógus Női Kar énekelt, Gócza Lászlóné karnagy vezetésével, a kórust zongorán Sas Dániel zongoraművész kísérte.

A vendégeket a fenntartó képviseletében Pocsai Valéria köszöntötte. A Katolikus Szeretetszolgálat gazdasági főigazgató-helyettese méltatta az intézmény dolgozóinak munkáját és bemutatta a szeretetszolgálat, valamint a jászapáti idősek otthona történetét. Schiller Natália intézményvezető ünnepi beszédében a találkozás és az egymás felé fordulás fontosságát hangsúlyozta, majd Kiss Katalin telephelyvezető adott hálát az együttlét öröméért.