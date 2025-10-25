október 25., szombat

Kettős jubileum

1 órája

Mindenki dalra fakadt és tapsolt, amikor megszólalt az örökzöld sláger a családi napon – galériával

Címkék#hagyomány#intézmény#évforduló#családi nap#szentmise

Kettős jubileumot ünnepelt október 18-án a Szent Vendel Otthon és Ház Jászapátin. A Családi Nap az emlékezésről, az érzelmekkel teli kapcsolódásról és a találkozás öröméről szólt.

Illés Anita

Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén az intézmény fenntartója, a Katolikus Szeretetszolgálat, az idősek otthona pedig 35 éves. A jeles évfordulók jegyében telt a Szent Vendel Otthon és Ház mára hagyománnyá vált nagyszabású rendezvénye, a Családi Nap. 

Találkozás öröméről szólt a Családi Nap.
Kettős jubileum jegyében telt az idei Családi Nap a Szent Vendel Otthonban Jászapátin. Az idősek hangulatos, vidám műsorral lepték meg szeretteiket
Fotó: Pesti József 

Nagy sikert aratott az idősek előadása a Családi Napon

Ünnepi szentmisével kezdődött a Családi Nap a jászapáti Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban, a misét Kocsis Sándor esperes atya celebrálta. A szertartást követően a Jászkiséri Pedagógus Női Kar énekelt, Gócza Lászlóné karnagy vezetésével, a kórust zongorán Sas Dániel zongoraművész kísérte.

A vendégeket a fenntartó képviseletében Pocsai Valéria köszöntötte. A Katolikus Szeretetszolgálat gazdasági főigazgató-helyettese méltatta az intézmény dolgozóinak munkáját és bemutatta a szeretetszolgálat, valamint a jászapáti idősek otthona történetét. Schiller Natália intézményvezető ünnepi beszédében a találkozás és az egymás felé fordulás fontosságát hangsúlyozta, majd Kiss Katalin telephelyvezető adott hálát az együttlét öröméért.

Családi Nap a jászapáti idősek otthonában

Fotók: Pesti József

Kis Józsefné, a Jászapáti Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség vezetője az idősek otthonával fennálló harminc éves kapcsolatról osztotta meg gondolatait és egy Mária szobrot ajándékozott az intézménynek. Az ünnepséget követően a programok a Szent Vendel Otthonban és Házban folytatódtak, ahol Illés Gergő polgármester és Borics László alpolgármester is részt vett. A házban Bíró-Sipos Karina és Csáki Tibor szórakoztatta az ellátottakat és a hozzátartozókat, míg az otthonban az idősek műsorát és a Muskátli Népdalkör előadását láthatták a vendégek – számolt be az eseményről Kiss Katalin, telephelyvezető. A rendezvényen hatalmas taps fogadta az idősek meglepetés műsorát: a Nem csak a 20 éveseké a világ című örökzöld slágert vidáman énekelték és közben a közönség is dalra fakadt. 

