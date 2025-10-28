október 28., kedd

Már nagyon várták

1 órája

Megnyílt az ég, fellélegzett a föld – brutális csapadékot mértek több helyen

Címkék#Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság#csapadék#gazda

Több hét poros levegő, kiszáradt kertek, repedező föld – aztán a hosszú hétvégén úgy szakadt le az ég, mintha valaki egyszerűen feltekerte volna a zuhanyt. A csapadék Jászkunság térségében végre nem csak fűillatot hozott vissza, hanem számokat is, melyeket cikkünkben meg is mutatunk. A Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság azt mondja: most először hetek óta nem csak álom az, hogy fellélegezhet a föld.

Karancsiné Szecsei Veronika

Sok-sok hét, por és reménykedés után végre megérkezett az, amire a gazdák, a kertek és őszintén szólva a tüdőnk is várt: az eső. Arról, hogy mennyire megnyíltak az ég csatornái október végén, az Alföld középső részén, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) számolt be. És a számok azt mutatják, hogy nem csak néhány csepp csorgott le az ereszről. A csapadék Jászkunsági viszonylatban most életet mentett.

Életmentő volt a csapadék jászkunsági szemmel
A föld is fellélegzett: a csapadék Jászkunság térségében igazi életmentés volt
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

 

A több tíz miliméter csapadék jászkunsági szemmel életmentő volt

A vízügy összesítése szerint a legnagyobb mennyiség október 24-én reggelre Alattyánban gyűlt össze, ott 22 millimétert mértek. Másnap Jászalsószentgyörgyön 20 milliméter érkezett, 26-án pedig Tiszavárkonyban mérték a csúcstartó értéket: 21,3 millimétert. Ez már az a kategória, amit a föld tényleg megérez.

Szolnokon sem maradt szárazon az utca: 23-án és 25-én együtt 30,6 milliméter eső esett. Tiszasülyön ugyanezeken a napokon szinte ugyanennyit, 31,3 millimétert regisztráltak. 

Nemzeti ünnepünk sem telt teljesen zászlólengetős napsütésben: több KÖTIVIZIG-mérőállomásnál is komolyabb csapadékot jegyeztek fel. Jászberényben 19,2 milliméter esett, Nagyréven 18,1 milliméter, Rákóczifalván 17,6 milliméter, Tiszasason 16,7 milliméter, Jászapátin 16,5 milliméter, Nagykörűben pedig 15,3 milliméter eső hullott le.

A lényeg: a hosszú hétvége tényleg megfogta a port az Alföld közepén. A Közép-Tiszánál napok óta először nem ropog a fű a talpunk alatt, és a vetések is kaptak annyit, ami legalább átmenetileg megnyugtatja a gazdákat. Az elmúlt, lényegében csapadékmentes időszak után ez most nem egyszerűen egy zivatar volt, hanem életmentő utánpótlás – október végén.

 

