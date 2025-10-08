1 órája
A szeptember is lehet szeszélyes – így alakultak a csapadékadatok az ősz első hónapjában
Idén nemcsak az április, de a szeptember is meglehetősen szeszélyes volt. Ha a területi csapadékeloszlást nézzük, akkor mindenképpen helytálló ez a megállapítás. Lássuk, milyen adatokat regisztráltak a szakemberek az ősz első hónapjában.
Szeszélyes volt a csapadékeloszlás szeptemberben a Jászkunságban. Hogy hogyan alakultak az esős napok, mutatjuk. Ami biztos, hogy a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2025 szeptemberében területi átlagban 37,9 milliméter csapadékot regisztráltak.
Az idei ősz első hónapjában hullott csapadék 5,6 milliméterrel kevesebb a sokéves kilencedik havi átlagnál. A Vízügy beszámolója szerint a havi csapadékmennyiség jellemzően 6-7 nap alatt hullott le.
Szeptemberi csapadékeloszlás: hol így, hol úgy
– A legtöbb esőt, 67,2 millimétert Kiskörén mértük, a legkevesebbet pedig Kunszentmártonban, ott csupán 16,5 millimétert. Az egy nap alatt leesett legnagyobb csapadékmennyiséget Kiskörén észleltük, ahol 8-án 36 milliméter zúdult le – részletezték a szakemberek.
Hozzátették: az év első kilenc hónapját együttesen vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 272,6 milliméter csapadékot regisztráltak, ami 135,2 milliméteres elmaradás a sokéves 1-9. havi átlaghoz képest.
A vegetációs időszakban nagyon kevés eső hullott
– Különösen sokat mondó adat, hogy a vegetációs időszakban (április 1-től szeptember 30-ig) mindössze 178,2 milliméter csapadék hullott területi átlagban, ami a harmadik legalacsonyabb érték az 1963 óta tartó mérések sorában 2003 (165,9 mm) és 1992 (171,8 mm) után – hangsúlyozták a nem túl szívderítő adatokkal kapcsolatban.
Így alakult a szeptemberi hőmérséklet
Szolnokon szeptemberben 19,5 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel. Ez 3,1 fokkal magasabb a sokéves 9. havi átlagnál.
– A legmelegebb napunk (33,8 fokkal) 5-én volt, míg a leghűvösebbet (4,7 fokot) a hónap utolsó napján reggelén tapasztalhattuk. A hónap folyamán hét hőségnapot (30 fok feletti napi maximumot) éltünk meg. A havi napfénytartam 219,7 órát tett ki – közölték.
A szeptemberben lehullott csapadék mennyisége a Kötivízig kiemelt mérőállomásain (milliméter)
Kisköre 67,2
Jászkisér 20,6
Tiszasüly 26,8
Jászberény 50,6
Karcag 59,8
Kisújszállás 32,9
Kunhegyes 31,3
Mezőtúr 55,6
Kunszentmárton 16,5
Törtel 35,
Szolnok 32,4