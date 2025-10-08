október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

1 órája

A szeptember is lehet szeszélyes – így alakultak a csapadékadatok az ősz első hónapjában

Címkék#csapadékmennyiség#statisztika#KÖTIVIZIG#szeptember

Idén nemcsak az április, de a szeptember is meglehetősen szeszélyes volt. Ha a területi csapadékeloszlást nézzük, akkor mindenképpen helytálló ez a megállapítás. Lássuk, milyen adatokat regisztráltak a szakemberek az ősz első hónapjában.

Rimóczi Ágnes

Szeszélyes volt a csapadékeloszlás szeptemberben a Jászkunságban. Hogy hogyan alakultak az esős napok, mutatjuk. Ami biztos, hogy a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2025 szeptemberében területi átlagban 37,9 milliméter csapadékot regisztráltak.

csapadékeloszlás szeptember Jászkunság
Szeszélyes szeptemberi csapadékeloszlás: volt, hogy napokon át egy csepp eső sem esett
Forrás: Kötivízig

Az idei ősz első hónapjában hullott csapadék 5,6 milliméterrel kevesebb a sokéves kilencedik havi átlagnál. A Vízügy beszámolója szerint a havi csapadékmennyiség jellemzően 6-7 nap alatt hullott le.

Szeptemberi csapadékeloszlás: hol így, hol úgy

– A legtöbb esőt, 67,2 millimétert Kiskörén mértük, a legkevesebbet pedig Kunszentmártonban, ott csupán 16,5 millimétert. Az egy nap alatt leesett legnagyobb csapadékmennyiséget Kiskörén észleltük, ahol 8-án 36 milliméter zúdult le – részletezték a szakemberek.

Hozzátették: az év első kilenc hónapját együttesen vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 272,6 milliméter csapadékot regisztráltak, ami 135,2 milliméteres elmaradás a sokéves 1-9. havi átlaghoz képest.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A vegetációs időszakban nagyon kevés eső hullott

– Különösen sokat mondó adat, hogy a vegetációs időszakban (április 1-től szeptember 30-ig) mindössze 178,2 milliméter csapadék hullott területi átlagban, ami a harmadik legalacsonyabb érték az 1963 óta tartó mérések sorában 2003 (165,9 mm) és 1992 (171,8 mm) után – hangsúlyozták a nem túl szívderítő adatokkal kapcsolatban.

Így alakult a szeptemberi hőmérséklet

Szolnokon szeptemberben 19,5 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel. Ez 3,1 fokkal magasabb a sokéves 9. havi átlagnál.

– A legmelegebb napunk (33,8 fokkal) 5-én volt, míg a leghűvösebbet (4,7 fokot) a hónap utolsó napján reggelén tapasztalhattuk. A hónap folyamán hét hőségnapot (30 fok feletti napi maximumot) éltünk meg. A havi napfénytartam 219,7 órát tett ki – közölték.

A szeptemberben lehullott csapadék mennyisége a Kötivízig kiemelt mérőállomásain (milliméter)

Kisköre                              67,2

Jászkisér                           20,6

Tiszasüly                           26,8

Jászberény                       50,6

Karcag                              59,8

Kisújszállás                       32,9

Kunhegyes                        31,3

Mezőtúr                             55,6

Kunszentmárton              16,5

Törtel                                 35,

Szolnok                             32,4

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu