A szeptember is lehet szeszélyes – így alakultak a csapadékadatok az ősz első hónapjában

Szeszélyes volt a csapadékeloszlás szeptemberben a Jászkunságban. Hogy hogyan alakultak az esős napok, mutatjuk. Ami biztos, hogy a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2025 szeptemberében területi átlagban 37,9 milliméter csapadékot regisztráltak.

Szeszélyes szeptemberi csapadékeloszlás: volt, hogy napokon át egy csepp eső sem esett

Forrás: Kötivízig

Az idei ősz első hónapjában hullott csapadék 5,6 milliméterrel kevesebb a sokéves kilencedik havi átlagnál. A Vízügy beszámolója szerint a havi csapadékmennyiség jellemzően 6-7 nap alatt hullott le.

Szeptemberi csapadékeloszlás: hol így, hol úgy

– A legtöbb esőt, 67,2 millimétert Kiskörén mértük, a legkevesebbet pedig Kunszentmártonban, ott csupán 16,5 millimétert. Az egy nap alatt leesett legnagyobb csapadékmennyiséget Kiskörén észleltük, ahol 8-án 36 milliméter zúdult le – részletezték a szakemberek.

Hozzátették: az év első kilenc hónapját együttesen vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 272,6 milliméter csapadékot regisztráltak, ami 135,2 milliméteres elmaradás a sokéves 1-9. havi átlaghoz képest.

A vegetációs időszakban nagyon kevés eső hullott

– Különösen sokat mondó adat, hogy a vegetációs időszakban (április 1-től szeptember 30-ig) mindössze 178,2 milliméter csapadék hullott területi átlagban, ami a harmadik legalacsonyabb érték az 1963 óta tartó mérések sorában 2003 (165,9 mm) és 1992 (171,8 mm) után – hangsúlyozták a nem túl szívderítő adatokkal kapcsolatban.

Így alakult a szeptemberi hőmérséklet

Szolnokon szeptemberben 19,5 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel. Ez 3,1 fokkal magasabb a sokéves 9. havi átlagnál.

– A legmelegebb napunk (33,8 fokkal) 5-én volt, míg a leghűvösebbet (4,7 fokot) a hónap utolsó napján reggelén tapasztalhattuk. A hónap folyamán hét hőségnapot (30 fok feletti napi maximumot) éltünk meg. A havi napfénytartam 219,7 órát tett ki – közölték.