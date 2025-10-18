43 perce
Mindössze tíz van belőle az országban – különleges eszközzel bővült az abonyi rendelőintézet
Abonyban szeptembertől az egykori Sívó-kúria épületében működik az új egészségügyi központ. A támogatásból felújított intézmény modern orvosi eszközökkel bővült, és adománygyűjtés indult a csecsemő ultrahang beszerzésére. Az összefogás olyan sikeres volt, hogy további készülékek vásárlására is lehetőség nyílhat.
Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat egy sikeres pályázat révén nagy értékű orvosi eszközöket vásárolt a dr. Kostyán Andor Rendelőintézet számára, amelyek a gyermek- és felnőtt szakorvosi ellátást segítik. Az intézmény egy különleges ultrahangdiagnosztikai készülékkel is gazdagodott, amelyből országosan mindössze tíz darab található. A berendezés kiegészítő fejének beszerzésére adománygyűjtést indítottak, hogy a csecsemő ultrahang a jövőben Abonyban is elérhető legyen.
Csecsemő ultrahang Abonyban: a lakosok támogatása több készülék beszerzését is kilátásba helyezte
A júliusban indult lakossági összefogás a városvezető szerint a vártnál is nagyobb eredményt hozott. A gyűjtés célja 3 millió forint volt, ám a számtalan támogatónak köszönhetően 4 millió 745 ezer forint gyűlt össze. Így amellett, hogy a speciális fej beszerzése is valóra válhat, lehetőséget ad további gyermekgyógyászati eszközök vásárlására is. Az abonyi gyermekorvosok tanácsait alapul véve, újabb célt tűzött ki az önkormányzat.
Hihetetlen érzés volt, hogy a berendezés megvásárlásához szükséges 3 millió forint napokon belül beérkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára. Így hát mertünk nagyot álmodni, és gyermekorvosainkkal történt egyeztetést követően újabb berendezések megvásárlását tűztük ki célul
– fogalmazta meg Pető Zsolt, Abony polgármestere.
Íme a tervezett műszerek, amiket a szakemberek ajánlottak!
- Bilirubinometer: Az eszköz szúrás nélkül, fájdalommentesen méri a csecsemők bőrén át a bilirubin szintet. Segítségével gyorsabban felismerhető a sárgaság, elkerülhetők a gyakori vérvételek, és megelőzhetők a súlyosabb szövődmények.
- Szűrőaudiométer: Segítségével helyben kiderülhet, ha egy gyermeknél a gyakori megfázás vagy fülfájás halláscsökkenést okozott, így nem kellene másik városba utazni, hosszabb várakozási idővel. A készülék tehát nagy könnyebbséget jelentene a családoknak, és a felnőttek hallásvizsgálatát is megkönnyítené.
- Vizeletvizsgáló kislabor: Egy helyben elérhető vizeletanalizáló készülék segítségével gyorsabban születhetne diagnózis, kevesebb lenne a kórházi beutalás, és időben elkezdődhetne a célzott kezelés, megelőzve a szövődményeket.
A nemes ügy mellé már több orvos, szervezet, vállalkozó és civil beállt. A Városunk Fejlődéséért Egyesület tagjai, önkormányzati képviselők összesen 600 ezer forintos adományt biztosítanak a sikeres beszerzéshez. A kezdeményezést támogatja dr. Tóth Katalin és dr. Imreh Zsuzsanna csecsemő- és gyermekorvos, továbbá dr. Farkas János házi gyermekorvos is.
Összegyűlt a kitűzött cél
Pető Zsolt polgármester az Abony és Környéki Civil Iroda átadóján jelentette be, hogy a város összefogásának köszönhetően sikerült elérni a 6 millió forintot, így a tervezett műszerek hamarosan már a lakosságot szolgálhatják.
– Nem tudok elég hálás lenni Önöknek, Nektek ezért a szívet és lelket melengető támogatásért. Az eszközöket hamarosan megvásároljuk, és a támogatókkal közösen adjuk át azokat orvosaink részére – hangsúlyozta a városvezető.
Hozzátette: a beszerzés hamarosan kezdetét veszi, és ünnepélyes keretek között mondanak majd köszönetet minden támogatónak.
– Örömteli, hogy ilyen összetartó közösség az abonyi. Ez ad napi munkánkhoz erőt és napról napra újabb lendületet – fogalmazott Pető Zsolt.
