Mindössze tíz van belőle az országban – különleges eszközzel bővült az abonyi rendelőintézet

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat egy sikeres pályázat révén nagy értékű orvosi eszközöket vásárolt a dr. Kostyán Andor Rendelőintézet számára, amelyek a gyermek- és felnőtt szakorvosi ellátást segítik. Az intézmény egy különleges ultrahangdiagnosztikai készülékkel is gazdagodott, amelyből országosan mindössze tíz darab található. A berendezés kiegészítő fejének beszerzésére adománygyűjtést indítottak, hogy a csecsemő ultrahang a jövőben Abonyban is elérhető legyen.

A csecsemő ultrahang mellett számos lehetőséget biztosíthat a város egészségügyi központja az abonyiaknak

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Csecsemő ultrahang Abonyban: a lakosok támogatása több készülék beszerzését is kilátásba helyezte

A júliusban indult lakossági összefogás a városvezető szerint a vártnál is nagyobb eredményt hozott. A gyűjtés célja 3 millió forint volt, ám a számtalan támogatónak köszönhetően 4 millió 745 ezer forint gyűlt össze. Így amellett, hogy a speciális fej beszerzése is valóra válhat, lehetőséget ad további gyermekgyógyászati eszközök vásárlására is. Az abonyi gyermekorvosok tanácsait alapul véve, újabb célt tűzött ki az önkormányzat.

Hihetetlen érzés volt, hogy a berendezés megvásárlásához szükséges 3 millió forint napokon belül beérkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára. Így hát mertünk nagyot álmodni, és gyermekorvosainkkal történt egyeztetést követően újabb berendezések megvásárlását tűztük ki célul

– fogalmazta meg Pető Zsolt, Abony polgármestere.

Íme a tervezett műszerek, amiket a szakemberek ajánlottak!

Bilirubinometer : Az eszköz szúrás nélkül, fájdalommentesen méri a csecsemők bőrén át a bilirubin szintet. Segítségével gyorsabban felismerhető a sárgaság, elkerülhetők a gyakori vérvételek, és megelőzhetők a súlyosabb szövődmények.

: Az eszköz szúrás nélkül, fájdalommentesen méri a csecsemők bőrén át a bilirubin szintet. Segítségével gyorsabban felismerhető a sárgaság, elkerülhetők a gyakori vérvételek, és megelőzhetők a súlyosabb szövődmények. Szűrőaudiométer : Segítségével helyben kiderülhet, ha egy gyermeknél a gyakori megfázás vagy fülfájás halláscsökkenést okozott, így nem kellene másik városba utazni, hosszabb várakozási idővel. A készülék tehát nagy könnyebbséget jelentene a családoknak, és a felnőttek hallásvizsgálatát is megkönnyítené.

: Segítségével helyben kiderülhet, ha egy gyermeknél a gyakori megfázás vagy fülfájás halláscsökkenést okozott, így nem kellene másik városba utazni, hosszabb várakozási idővel. A készülék tehát nagy könnyebbséget jelentene a családoknak, és a felnőttek hallásvizsgálatát is megkönnyítené. Vizeletvizsgáló kislabor: Egy helyben elérhető vizeletanalizáló készülék segítségével gyorsabban születhetne diagnózis, kevesebb lenne a kórházi beutalás, és időben elkezdődhetne a célzott kezelés, megelőzve a szövődményeket.

A nemes ügy mellé már több orvos, szervezet, vállalkozó és civil beállt. A Városunk Fejlődéséért Egyesület tagjai, önkormányzati képviselők összesen 600 ezer forintos adományt biztosítanak a sikeres beszerzéshez. A kezdeményezést támogatja dr. Tóth Katalin és dr. Imreh Zsuzsanna csecsemő- és gyermekorvos, továbbá dr. Farkas János házi gyermekorvos is.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Összegyűlt a kitűzött cél

Pető Zsolt polgármester az Abony és Környéki Civil Iroda átadóján jelentette be, hogy a város összefogásának köszönhetően sikerült elérni a 6 millió forintot, így a tervezett műszerek hamarosan már a lakosságot szolgálhatják.