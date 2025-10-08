Ha korgó gyomorral megy is iskolába a diák, akkor sem engedik el a kezét Csépán

A csépai iskola folyosójának zöldre festett falán egymást érik a tablók a néhai tanulókról. Szép mosolyok, alatta a nevek: Laci, Hanna, Rebeka, Zsombor, Nóra és a többiek mind. Ami viszont a tablókon nem látszik: ezek a diákok, és azok is, akik most oda járnak, nagy eséllyel üres gyomorral ültek be reggel az iskolapadba, és sokuk olyan szülői házból lépett ki, melyben a legmagasabb iskolai végzettség a nyolc osztály.

A csépai iskola növendékeinek előadása nyitotta meg a szerdai, kormánybiztosi látogatást

Fotó: Nagy Balázs

De mégis, az intézményben mindent megtesznek azért, hogy tanulóikat a lehető legnagyobb tudással felvértezve engedjék tovább az életben. És azért is, hogy ha lehet, a gyerekek ne tegyék le a tollat idő előtt. Ehhez pedig egy sor, speciális programban is részt vesznek. Erről szerdán, György László kormánybiztosnak az intézményben tett látogatásán beszélt az iskola igazgatója.

A csépai iskola diákjainak 77 százaléka hátrányos helyzetű

Mészáros Mária a megjelenteknek elmondta, a hivatalosan Tiszakürti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye nevet viselő iskolába 153 diák jár. Közülük a teljes Tiszazugban is arányait tekintve a legnagyobb a hátrányos helyzetűek száma.

– A mi iskolánk tanulóinak 77 százaléka hátrányos helyzetű, 80 százaléka cigány nemzetiségű, és mintegy egyharmaduk küzd valamilyen tanulási nehézséggel – mondta el az igazgató. De mindjárt hozzá is tette, hogy ez nem szegi kedvét a tanári karnak. Intézményükben lelkes pedagógusok oktatnak, akik jelentős arányban képezik magukat, ráadásul fiatalodóban van a tantestület.

Az igazgató szólt arról, sok olyan projektben vesznek részt, amelyekkel csökkenteni igyekeznek tanulóik kitettségét. Ilyen például az Erzsébet-táborokban, a Határtalanul Programban vagy az Aktív Iskola Programban való jelenlétük. Emellett elkötelezettek a természetvédelem iránt, és művészeti vonalon is próbálnak erősíteni.

György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos látogatott a csépai iskolába a Tanítsunk Magyarországért program megvalósítása ügyében 2025. október 8-án

Fotó: Nagy Balázs

Miről szól a Tanítsunk Magyarországért program?

Utóbbit be is mutatták az iskola tanulói, hiszen előadással várták a gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztost. György László erre megjegyezte, jól jellemez egy helyet az ottaniak fogadtatása, egyúttal köszönetet mondott a csépai gyerekeknek a produkcióért.