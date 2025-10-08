1 órája
Ha korgó gyomorral megy is iskolába a diák, akkor sem engedik el a kezét Csépán
Hogyan segítik ma Magyarországon, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek tanulásában minél kisebb legyen az a bizonyos hátrány? A csépai iskola az egyik legjobb példa erre, amely intézmény e téren tett erőfeszítéseit a minap a kormánybiztos is méltatta.
A csépai iskola folyosójának zöldre festett falán egymást érik a tablók a néhai tanulókról. Szép mosolyok, alatta a nevek: Laci, Hanna, Rebeka, Zsombor, Nóra és a többiek mind. Ami viszont a tablókon nem látszik: ezek a diákok, és azok is, akik most oda járnak, nagy eséllyel üres gyomorral ültek be reggel az iskolapadba, és sokuk olyan szülői házból lépett ki, melyben a legmagasabb iskolai végzettség a nyolc osztály.
De mégis, az intézményben mindent megtesznek azért, hogy tanulóikat a lehető legnagyobb tudással felvértezve engedjék tovább az életben. És azért is, hogy ha lehet, a gyerekek ne tegyék le a tollat idő előtt. Ehhez pedig egy sor, speciális programban is részt vesznek. Erről szerdán, György László kormánybiztosnak az intézményben tett látogatásán beszélt az iskola igazgatója.
A csépai iskola diákjainak 77 százaléka hátrányos helyzetű
Mészáros Mária a megjelenteknek elmondta, a hivatalosan Tiszakürti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye nevet viselő iskolába 153 diák jár. Közülük a teljes Tiszazugban is arányait tekintve a legnagyobb a hátrányos helyzetűek száma.
– A mi iskolánk tanulóinak 77 százaléka hátrányos helyzetű, 80 százaléka cigány nemzetiségű, és mintegy egyharmaduk küzd valamilyen tanulási nehézséggel – mondta el az igazgató. De mindjárt hozzá is tette, hogy ez nem szegi kedvét a tanári karnak. Intézményükben lelkes pedagógusok oktatnak, akik jelentős arányban képezik magukat, ráadásul fiatalodóban van a tantestület.
Az igazgató szólt arról, sok olyan projektben vesznek részt, amelyekkel csökkenteni igyekeznek tanulóik kitettségét. Ilyen például az Erzsébet-táborokban, a Határtalanul Programban vagy az Aktív Iskola Programban való jelenlétük. Emellett elkötelezettek a természetvédelem iránt, és művészeti vonalon is próbálnak erősíteni.
Miről szól a Tanítsunk Magyarországért program?
Utóbbit be is mutatták az iskola tanulói, hiszen előadással várták a gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztost. György László erre megjegyezte, jól jellemez egy helyet az ottaniak fogadtatása, egyúttal köszönetet mondott a csépai gyerekeknek a produkcióért.
A látogatás a Tanítsunk Magyarországért program égisze alatt valósult meg az iskola, valamint a Neumann János Egyetem szervezésében. E program lényege, hogy a résztvevő iskolák 6-8. osztályos diákjainak egyetemisták segítenek a pályaválasztásban, méghozzá élményalapú programokkal.
Egy jó szakmával ma meg lehet élni
– Célunk az, hogy a gyerekek legalább középfokú végzettséget szerezzenek, hiszen egy jó szakmával ma a jég hátán is meg lehet élni. Aki pedig tud és szeretne, az tanuljon tovább. Ennek eléréséhez nagyon fontos, hogy megmutassuk a fiataloknak a településükön túli világot is – fejtette ki György László, aki még államtitkárként hívta életre a kezdeményezést. A kormánybiztos szerint változtattak a korábbi szemléleten, ma már nem a gyerekek áldozati szerepét emelik ki, hanem lehetőségeket szeretnének biztosítani nekik.
Hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok egyáltalán ne morzsolódjanak le. Ez irányú erőfeszítéseik már látszódnak, hiszen elmondása szerint
- ez az arány most 45 százalék a korábbi 54-gyel szemben;
- mindennek pedig forintosítható eredménye is van, hiszen – mint mondta – minden, a programra költött 100 ezer forint 260 ezer forintot hoz a magyar költségvetésnek.
A kormánybiztos ezután megvitatta a program tapasztalatait az iskolai, tankerületi vezetőkkel, valamint a kezdeményezésben szerepet vállaló mentorokkal. A látogatás további részeként pedig a programot támogató alapítványtól kapott sportszereket mutatták be a mentorok és a mentoráltak.
