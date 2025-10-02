október 3., péntek

Egészségügyi fordulat

8 órája

Novembertől új rendszer jön a CT- és MR-vizsgálatoknál – így érinti a Jászkunságban élőket

Címkék#Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet#diagnosztikai#CT#MR

Változás a szolnoki egészségügyi intézményben! Novembertől átveszi a kórház a CT és MR vizsgálat szolgáltatásait. Mutatjuk a részleteket!

Szoljon.hu

Mint ismert, 2025 novemberétől magánegészségügyi szolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat, ezért az állam átveszi a magánszolgáltatók eszközeit. Mindez érinti a szolnoki kórházban működő CT és MR vizsgálat szolgáltatásait is.

A CT és MR vizsgálat szolgáltatás Szolnokon is változik
Változás a szolnoki egészségügyi intézményben! Novembertől átveszi a kórház a CT és MR vizsgálat szolgáltatásokat
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A kórház átveszi a CT és MR vizsgálat szolgáltatásait

2023 nyarán döntött a parlament arról, hogy a jövőben csak állami intézményekben lehet közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat végezni. A szabályozás eredetileg 2024 novemberétől lépett volna életbe, ám a határidőt kitolták: végül 2025. november 1-től lesz érvényben az új rendszer.

Jelenleg még bevett gyakorlat, hogy a képalkotó vizsgálatok egy részét magánszolgáltatók végzik, amelyek szerződésben állnak az állammal. Ezekért a vizsgálatokért a betegek nem fizetnek közvetlenül, a költséget a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) téríti. A CT- és MR-vizsgálatok körülbelül egyharmada zajlott így a magánszektorban.

Ez azonban hamarosan megszűnik.  Novembertől már kizárólag állami fenntartású intézmények végezhetnek tb-finanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek érdekében az állam felvásárolja a magánszolgáltatóknál lévő berendezéseket, valamint új készülékeket is beszerez. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 30 új CT- és 14 MR-gépet vásárol, amelyeket mobil diagnosztikai egységekkel egészítenek ki. A meglévő berendezések felújítására, az újak telepítésére és bizonyos magángépek megvásárlására eddig összesen 11,19 milliárd forintot fordított az állam.

A Jászkunságban élőknek ez a változás nem okoz hátrányt

„Tisztelt Pácienseink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2025. november 1-től a korábbi szolgáltató helyett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet biztosítja a CT/MR diagnosztikai szolgáltatásokat intézetünkben.” Ez a felhívás olvasható az egészségügyi intézmény honlapján, ahol a részletekkel kapcsolatosan is tájékoztatást adnak.

– Az érintett szakdolgozók a Radiológiai Osztályunk állományában végzik munkájukat a továbbiakban. Fontos, hogy a vizsgálatra érkezők számára mindez nem okoz érzékelhető változást. Kórházunkban az eddig megszokott módon és helyen kerül sor a vizsgálatokra. A CT- és MR-berendezések ezt követően is diagnosztikai épületünk földszintjén működnek és az előjegyzési telefonszámok is változatlanok maradnak – hangsúlyozta ki közleményében az egészségügyi intézmény.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az időpont-egyeztetés módja változatlan marad

Hogy melyek ezek a telefonszámok, arról is szólnak.

  • 56/424-970
  • 56/424-966
  • és a 30/498-5063 mobilszámon lehet időpontot kérni.

– Emellett az [email protected] e-mail címen is kérhető előjegyzés. E-mailen történő időpontkérés esetén kérjük csatolni a vizsgálatra szóló beutalót. A vizsgálat időpontjáról 3 munkanapon belül e-mailben tájékoztatjuk kedves betegeinket – olvasható a tájékoztatásban.

Az illetékesek kiemelték: bíznak benne, hogy a mostani változásoknak köszönhetően a korábbihoz hasonlóan gördülékenyen, magas színvonalon tudják végezni a diagnosztikai vizsgálatokat.

 

