Elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a vármegyeszékhely 2021-ben Danyi Zsuzsinak ítélte oda a „Béres-díj Szolnok Kultúrájáért” elismerést. Ki gondolhatta még akkor, hogy e fiatal, földre szállt angyalról nemsokára múlt időben kellene megemlékezi?!

Nem, nem hunyt el Danyi Zsuzsi! Csak angyallá lett...

Forrás: Új Néplap-archív

„Hiszem, hogy jónak lenni érdemes, és fejlődni elengedhetetlen. Talán ezért is szeretem annyira a (nép)meséket és vallom, élem azok igazságát. Érzékenységem más szemmel láttatja a világot, és képessé tesz a természet, a gyermeki lét, a művészetek, azon belül is a zene csodáinak mélyebb érzékelésére.

Hálás vagyok érte, és igyekszem ezeket a csodákat alázattal, őszinte szeretettel és hitelesen közvetíteni, átadni, legyen szó koncertvezetéséről, mesemondásról, vagy egy novella megírásáról. Igyekszem tiszta kút lenni azok számára, akiknek adhatok forrásaimból” – vallja (nem vagyok képes múlt időben írni sem róla – a szerző) magáról Danyi Zsuzsi saját honlapján (így: Danyi Zsuzsi, mert őt Zsuzsannának nem ismerte, és nem is szólította senki).

A mesebeli Danyi Zsuzsi

Zsuzsi nem hagyott itt bennünket, csak nem látható. E bűbájos, kedves arcú, varázslatos földi lény most égi angyallá lett. Aki valamennyire is ismerte, sohasem fogja elengedni. Szíve mágnesként vonzotta magához a hozzá hasonlóan érzéki lelkeket. Most, hogy immáron csupán érezzük közelségét, a búcsú szavai prózaiak lennének. Életét és pályáját összefoglalni képtelenség annak, aki máskor a betűk, szavak, mondatok embere.

Szóljon hát magáról az, kinek tündéri alakja, szikrázó szeme, csilingelő mosolya, gyermeki lelkülete és vidám hangja megbabonázta a köré gyűlteket:

Olyan anya ölébe születtem, aki dalolt, verselt és mesélt, miközben gondoskodott. Aki az összes érzékszervével, a lelkével, de még azon is túl, valami mesébe illő hetedik érzékkel érezte a gyermek minden rezdülését. Ő is ilyen anya ölébe született, és talán az ő anyja is… Nem is kellett hát tanulnom, mert a készség oly természetes volt számomra is, mint a levegővétel.

„Danyizsuzsi” mesemondó éne először 1995-ben mutatkozott meg. Ekkor hozta úgy az élet, hogy

egy ideig az Aktív rádióban mesélt.

Később, 15 évig, a Szolnok Televízió munkatársaként,

kulturális szerkesztő-műsorvezetőként több magazint szerkesztett, vezetett. Ott hívta életre a Mesepercek című műsort, melyeket a gyermekkönyvtárban vettek fel. A Zsuzsi köré ült óvodásoknak a népmesék mellett igyekezett gyerekek meséit is közvetíteni, hogy írásra és olvasásra biztassa azt, aki hallgatja őket.