Elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja
Döbbenet! Megrendülve értesült hírportálunk, hogy október 19-én, vasárnap reggel elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja. Cikkünkben most tőle búcsúzunk.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a vármegyeszékhely 2021-ben Danyi Zsuzsinak ítélte oda a „Béres-díj Szolnok Kultúrájáért” elismerést. Ki gondolhatta még akkor, hogy e fiatal, földre szállt angyalról nemsokára múlt időben kellene megemlékezi?!
„Hiszem, hogy jónak lenni érdemes, és fejlődni elengedhetetlen. Talán ezért is szeretem annyira a (nép)meséket és vallom, élem azok igazságát. Érzékenységem más szemmel láttatja a világot, és képessé tesz a természet, a gyermeki lét, a művészetek, azon belül is a zene csodáinak mélyebb érzékelésére.
Hálás vagyok érte, és igyekszem ezeket a csodákat alázattal, őszinte szeretettel és hitelesen közvetíteni, átadni, legyen szó koncertvezetéséről, mesemondásról, vagy egy novella megírásáról. Igyekszem tiszta kút lenni azok számára, akiknek adhatok forrásaimból” – vallja (nem vagyok képes múlt időben írni sem róla – a szerző) magáról Danyi Zsuzsi saját honlapján (így: Danyi Zsuzsi, mert őt Zsuzsannának nem ismerte, és nem is szólította senki).
A mesebeli Danyi Zsuzsi
Zsuzsi nem hagyott itt bennünket, csak nem látható. E bűbájos, kedves arcú, varázslatos földi lény most égi angyallá lett. Aki valamennyire is ismerte, sohasem fogja elengedni. Szíve mágnesként vonzotta magához a hozzá hasonlóan érzéki lelkeket. Most, hogy immáron csupán érezzük közelségét, a búcsú szavai prózaiak lennének. Életét és pályáját összefoglalni képtelenség annak, aki máskor a betűk, szavak, mondatok embere.
Szóljon hát magáról az, kinek tündéri alakja, szikrázó szeme, csilingelő mosolya, gyermeki lelkülete és vidám hangja megbabonázta a köré gyűlteket:
Olyan anya ölébe születtem, aki dalolt, verselt és mesélt, miközben gondoskodott. Aki az összes érzékszervével, a lelkével, de még azon is túl, valami mesébe illő hetedik érzékkel érezte a gyermek minden rezdülését. Ő is ilyen anya ölébe született, és talán az ő anyja is… Nem is kellett hát tanulnom, mert a készség oly természetes volt számomra is, mint a levegővétel.
„Danyizsuzsi” mesemondó éne először 1995-ben mutatkozott meg. Ekkor hozta úgy az élet, hogy
- egy ideig az Aktív rádióban mesélt.
- Később, 15 évig, a Szolnok Televízió munkatársaként,
kulturális szerkesztő-műsorvezetőként több magazint szerkesztett, vezetett. Ott hívta életre a Mesepercek című műsort, melyeket a gyermekkönyvtárban vettek fel. A Zsuzsi köré ült óvodásoknak a népmesék mellett igyekezett gyerekek meséit is közvetíteni, hogy írásra és olvasásra biztassa azt, aki hallgatja őket.
Zsuzsi több jótékonysági műsor szervezésében és vezetésében, valamint a Megavers című irodalmi vetélkedő levezetésében is szerepet vállalt.
Mindenkor törekedtem a hiteles, értékközpontú tájékoztatásra, az ember által alkotott, fogható és a lelki értékek megmutatására. A kultúra minden ágáról készítettem anyagot. A kezeim alatt több szolnoki vonatkozású kisfilm is készült, amely a város életének történelmi jelentőségű eseményét, vagy részét mutatja be, dokumentálva azt.
Jómagam ez év elején beszélgettem egy nagyot Zsuzsival, aki akkor már hétmérföldes csizmával menekült volna az elkerülhetetlen elől. Már hosszú ideje súlyos beteg volt.
Egy olyan eseményen találkoztunk, és lett riportom egyik alanya, amelynek résztvevői beteg embereknek igyekeznek segíteni. Zsuzsi akkor nem betegként, hanem támogatóként jelent meg a Városmajor úti Prizma Klub rendezvényén. A Köttusa elnevezésű országos kampány egyik boldogságos arcaként égig érő sálat kötött többed magával. A beszélgetés után elbúcsúztunk egymástól a viszontlátásig. Ki gondolta még akkor, hogy örökre fiatal maradsz?! Ki merte a mesédet úgy lezárni, hogy itt a vége, fuss el véle? Vagy hogy boldogan élt, míg meg nem halt?
Talán, ha így: „Fele igaz, fele álom, ha elhiszed, azt se bánom!”. Hát, viszontlátásra Zsuzsi!...
