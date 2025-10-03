55 perce
Az egész közgyűlést meglepte a rendőrkapitány, mikor elkezdte felsorolni, mi történt a vármegyében
Megtartotta soros ülését pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés. Az ülésen a DELTA Program eredményeiről számolt be a rendőrfőnök, aki döbbenetes számokat osztott meg a képviselőkkel.
Mikor dr. Rádi Norbert, a jászkunsági rendőr-főkapitányság vezetője mikrofonhoz lépett a vármegyei közgyűlés pénteki, szolnoki ülésén, még senki nem sejtette, hogy felszólalásának legbeszédesebb részeinél igazából egy árva hangot sem kellene kiejtenie. A rendőr dandártábornokot arra kérte fel a testület, hogy számoljon be a térséget illetően a DELTA Program eredményeiről, a rendőrség kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászatáról. A főkapitány pedig, érzékeltetve az ügyben való elszántságukat, egy fotólistával készült. A kivetítőn hosszú perceken át érkeztek a felvételek a bilincsbe vert, térdeplő dílerekről, lefoglalt kábítószerekről, bankókról. Közben elhangzottak a településnevek is. Tiszabő, Túrkeve, Törökszentmiklós, Szolnok, Kunmadaras, Újszász, Kunhegyes, és még sokan mások.
Itt vannak a DELTA Program eredményei: 3,5 milliárd forintnyi narkót foglaltak le a Jászkunságban
– A DELTA Programot márciussal hirdette meg a rendőrség. Onnan számítva augusztus 31-éig a Jászkunságban 240, droggal kapcsolatos büntetőeljárást indítottunk, amellyel a hatodik helyen állunk a megyék között – közölte a rendőr-főkapitány.
– Százhuszonhat esetben terjesztés miatt, 114 esetben pedig birtoklás miatt intézkedtünk. Kihallgattunk összesen 118 embert. Közülük 61-en őrizetbe, onnan 44-en börtönbe kerültek. A 240 eljárás során lefoglaltunk közel 350 kilogramm kábítószert. Ez 750 ezer adagnyi szer, melynek piaci értéke 3,5 milliárd forint. Ez országos kitekintésben is a legtöbb – sorolta. Dr. Rádi Norbert kiemelte, a céljuk hatékonyan fellépni kábítószeres visszaélések ellen. Ennek érdekében fokozott, célzott ellenőrzéseket végeznek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének felszólalását elfogadták, a rendőrség munkáját egyöntetűen méltatták a képviselők.
DELTA program közgyűlés SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Fizikai munkát vállalnának a regisztrált álláskeresők
A vármegye munkaerőpiaci és foglalkoztatás-felügyeleti helyzetéről számolt be a közgyűlésnek a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője. Dr. Dirner-Sütő Edit Szonja elmondta,
- az álláskeresők között több nő található, mint férfi, de ez tapasztalatai szerint korábban is így volt.
- Legtöbbjüket a 25-50 éves korcsoportból regisztrálták,
- fiatalok pedig szerencsére alig akadnak nyilvántartásukban.
Elmondta azt is, leginkább általános iskolai végzettségűeket találni vannak az álláskeresők között, akik elsősorban fizikai munkát vállalnának.
Politikai adok-kapok Kenderes miatt
Még a napirendek megtárgyalása előtt dr. Fazekas Gábor Gyula közgyűlési elnök tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy felhívása révén egymillió forint adomány gyűlt össze a parajdi sóbányában történt májusi szerencsétlenség károsultjainak megsegítésére. Közölte azt is, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel júniusban levélben fordultak a Magyar Közúthoz a 4203-as út felújítása ügyében. Illetve hogy Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos novemberben tart beszámolót a megbízatása óta végzett munkájáról.
Napirend előtti kérdésében Mészáros Dávid képviselő azt feszegette, tudomása szerint Kenderesen a polgármester és a helyi polgárőrség törvénytelenségekben lehet érintett. Ez szerinte kellemetlen, rombolja a település, a polgárőrség tekintélyét.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Válaszában dr. Fazekas Gábor Gyula hangsúlyozta, az ártatlanság vélelme mindenki megillet. A szóbeszéd nem elég ahhoz, hogy ítéletet hirdessünk, ami egyébként is a bíróság és nem a megyei közgyűlés feladata. Az elharapózott vita kapcsán szót kért az önkormányzatok törvényességét felügyelő kormányhivatal vezetője is. Dr. Berkó Attila főispán közölte, a polgármester nem követett el törvénysértést. Ellenben a kenderesiek a választáson a jelenlegi polgármester mellett döntöttek, amit el kell fogadni.
A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön
Gyalázatos dolgot műveltek a temetőben az éjszaka besurranó sötét alakok