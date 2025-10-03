Az egész közgyűlést meglepte a rendőrkapitány, mikor elkezdte felsorolni, mi történt a vármegyében

Mikor dr. Rádi Norbert, a jászkunsági rendőr-főkapitányság vezetője mikrofonhoz lépett a vármegyei közgyűlés pénteki, szolnoki ülésén, még senki nem sejtette, hogy felszólalásának legbeszédesebb részeinél igazából egy árva hangot sem kellene kiejtenie. A rendőr dandártábornokot arra kérte fel a testület, hogy számoljon be a térséget illetően a DELTA Program eredményeiről, a rendőrség kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászatáról. A főkapitány pedig, érzékeltetve az ügyben való elszántságukat, egy fotólistával készült. A kivetítőn hosszú perceken át érkeztek a felvételek a bilincsbe vert, térdeplő dílerekről, lefoglalt kábítószerekről, bankókról. Közben elhangzottak a településnevek is. Tiszabő, Túrkeve, Törökszentmiklós, Szolnok, Kunmadaras, Újszász, Kunhegyes, és még sokan mások.

Ülésezett pénteken a vármegyei közgyűlés. A plénum előtt a DELTA Program eredményeiről is beszámoltak

Fotó: Nagy Balázs

Itt vannak a DELTA Program eredményei: 3,5 milliárd forintnyi narkót foglaltak le a Jászkunságban

– A DELTA Programot márciussal hirdette meg a rendőrség. Onnan számítva augusztus 31-éig a Jászkunságban 240, droggal kapcsolatos büntetőeljárást indítottunk, amellyel a hatodik helyen állunk a megyék között – közölte a rendőr-főkapitány.

– Százhuszonhat esetben terjesztés miatt, 114 esetben pedig birtoklás miatt intézkedtünk. Kihallgattunk összesen 118 embert. Közülük 61-en őrizetbe, onnan 44-en börtönbe kerültek. A 240 eljárás során lefoglaltunk közel 350 kilogramm kábítószert. Ez 750 ezer adagnyi szer, melynek piaci értéke 3,5 milliárd forint. Ez országos kitekintésben is a legtöbb – sorolta. Dr. Rádi Norbert kiemelte, a céljuk hatékonyan fellépni kábítószeres visszaélések ellen. Ennek érdekében fokozott, célzott ellenőrzéseket végeznek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének felszólalását elfogadták, a rendőrség munkáját egyöntetűen méltatták a képviselők.