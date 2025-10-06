14 perce
Megjelent a felhívás: várják a neveket a rangos jászkunsági turisztikai elismerésekre
Október 22-ig lehet javaslatokat tenni a Jász-Nagykun-Szolnok Turizmusáért és a Tisza-tó Turizmusáért elismerésekre.
2024-ben is rangos díjjal tüntették ki a Jászkunság és a Tisza-tó turizmusáért sokat tevőket
Forrás: Új Néplap archívum
Fotó: Daróczi Erzsébet
Harmadik alkalommal is elismeri a Jászkunság és a Tisza-tó turizmusáért kiemelkedő, maradandó munkát végzőket az "Alföld Szíve" Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal – tájékoztatta hírportálunkat csütörtökön Galó Anita, a kiíró szervezetek elnöke. Közölte, idén már nincsenek kategóriák, a Jász-Nagykun-Szolnok Turizmusáért és a Tisza-tó Turizmusáért díjból is egyet-egyet nyújtanak át a november 28-i "Ember a Turizmusban" című szolnoki eseményen. A javaslatokat október 22-ig várják, az ehhez szükséges felhívás és adatlap elérhető a www.alfoldszive.hu-n.
