Ők azok, akiket nem pótolhat a mesterséges intelligencia: díszokleveleket adtak át Jászberényben – galériával

Ünnepi hangulat töltötte be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusát, ahol október 18-án szombaton arany és gyémánt díszoklevelet vehettek át azok, akik 50, illetve 60 éve szerezték meg diplomájukat az intézmény jogelődjében. Mutatjuk, kiket köszöntöttek a díszoklevél-átadó ünnepségen.

Ebben az évben 24 fő arany, 13 fő pedig gyémánt diplomát kapott a Jászberényi Campus díszoklevél-átadó ünnepségén. Felvételünkön Farkas Béláné Putz Éva látható, aki aranydiplomát vett át dr. Novák István rektorhelyettestől

Fotó: Pesti József

Fontos üzenetet közvetített a díszoklevél-átadó ünnepség megnyitója

Dr. Novák István, az EKKE delegált általános rektorhelyettese nyitotta meg a díszoklevél-átadó ünnepséget. Örömtelinek nevezte, hogy egyre többen akarnak tanulni, diplomát szerezni. Ezt jelzi, hogy nagy létszámnövekedés volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is.

– Nem biztos, hogy a diploma megszerzése után mindenki a pályán marad, ami annak idején elképzelhetetlen volt, hiszen a tanári, tanítói, vagy bármilyen más hivatás egy életre szóló kalandot jelentett. Különösen büszkék vagyunk azokra, akik pedagógusként a megváltozott körülmények között is úgy élik az életüket, hogy a megszerzett tudást továbbadják – mondta dr. Novák István, aki az internet és a mesterséges intelligencia kihívásairól is beszélt. Ahogy fogalmazott, a mesterséges intelligencia soha nem lesz kreatív és soha nem tud úgy szeretni gyereket, tanítványt, mint ahogy azt egy óvodapedagógus, egy tanító, tanár vagy egy gyógypedagógus teszi. Ebben az évben 24 fő arany, 13 fő pedig gyémánt díszoklevelet vehetett át dr. Varró Bernadett nyugalmazott főigazgatótól és dr. Novák István rektorhelyettestől. Az ünnepségen Batárné Szigeti Márta díszdiplomás pedagógus emlékezett vissza a jászberényi tanítóképző főiskolán töltött évekre, méltatva egykori tanáraik példaértékű munkáját.

Különleges időutazás a campus falai között

– Nem lehetnénk itt, ha nem lettek volna olyan nagyszerű tanáraink, akik tudásban, emberségben példát mutattak nekünk. Ez a mai ünnepség a legszebb időkre emlékeztet: mint egy szeretethíd, úgy vezet át a múltból a jelenbe – ezekkel a szavakkal fejezte ki háláját Batárné Szigeti Márta. A meghitt rendezvényt dr. Réz Lóránt orgonaművész zongorajátéka tette még különlegesebbé, lélekmelengetőbbé. Közreműködtek a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 4. osztályos diákjai. Máté Fanni Vivien, a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola növendéke Benedetto Macello Fuvola szonátájának két tételét, míg Járdányi Pál Szonatina első tételét adta elő, zongorán dr. Réz Lóránt kísért. A díszünnepség végén Pócs János országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki azért, hogy a díszokleveles pedagógusok életünk, munkájuk során értékes és sikeres embereket adtak az országnak.