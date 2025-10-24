58 perce
Ők azok, akiket nem pótolhat a mesterséges intelligencia: díszokleveleket adtak át Jászberényben – galériával
Elhivatott, példaértékű pedagógusokat köszöntöttek október 18-án Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus díszoklevél-átadó ünnepségén arany és gyémánt okleveket adtak át.
Ünnepi hangulat töltötte be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusát, ahol október 18-án szombaton arany és gyémánt díszoklevelet vehettek át azok, akik 50, illetve 60 éve szerezték meg diplomájukat az intézmény jogelődjében. Mutatjuk, kiket köszöntöttek a díszoklevél-átadó ünnepségen.
Fontos üzenetet közvetített a díszoklevél-átadó ünnepség megnyitója
Dr. Novák István, az EKKE delegált általános rektorhelyettese nyitotta meg a díszoklevél-átadó ünnepséget. Örömtelinek nevezte, hogy egyre többen akarnak tanulni, diplomát szerezni. Ezt jelzi, hogy nagy létszámnövekedés volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is.
– Nem biztos, hogy a diploma megszerzése után mindenki a pályán marad, ami annak idején elképzelhetetlen volt, hiszen a tanári, tanítói, vagy bármilyen más hivatás egy életre szóló kalandot jelentett. Különösen büszkék vagyunk azokra, akik pedagógusként a megváltozott körülmények között is úgy élik az életüket, hogy a megszerzett tudást továbbadják – mondta dr. Novák István, aki az internet és a mesterséges intelligencia kihívásairól is beszélt. Ahogy fogalmazott, a mesterséges intelligencia soha nem lesz kreatív és soha nem tud úgy szeretni gyereket, tanítványt, mint ahogy azt egy óvodapedagógus, egy tanító, tanár vagy egy gyógypedagógus teszi. Ebben az évben 24 fő arany, 13 fő pedig gyémánt díszoklevelet vehetett át dr. Varró Bernadett nyugalmazott főigazgatótól és dr. Novák István rektorhelyettestől. Az ünnepségen Batárné Szigeti Márta díszdiplomás pedagógus emlékezett vissza a jászberényi tanítóképző főiskolán töltött évekre, méltatva egykori tanáraik példaértékű munkáját.
Különleges időutazás a campus falai között
– Nem lehetnénk itt, ha nem lettek volna olyan nagyszerű tanáraink, akik tudásban, emberségben példát mutattak nekünk. Ez a mai ünnepség a legszebb időkre emlékeztet: mint egy szeretethíd, úgy vezet át a múltból a jelenbe – ezekkel a szavakkal fejezte ki háláját Batárné Szigeti Márta. A meghitt rendezvényt dr. Réz Lóránt orgonaművész zongorajátéka tette még különlegesebbé, lélekmelengetőbbé. Közreműködtek a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 4. osztályos diákjai. Máté Fanni Vivien, a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola növendéke Benedetto Macello Fuvola szonátájának két tételét, míg Járdányi Pál Szonatina első tételét adta elő, zongorán dr. Réz Lóránt kísért. A díszünnepség végén Pócs János országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki azért, hogy a díszokleveles pedagógusok életünk, munkájuk során értékes és sikeres embereket adtak az országnak.
Díszokleveleket adtak át JászberénybenFotók: Pesti József
Ők vehettek át díszoklevelet:
- Arany diploma: Somogyi Zoltánné Árva Zsuzsanna, Dencsné Bélteky Katalin, Bilecz Lászlóné Szabó Ágnes, Buzás Lászlóné Rátkai Zsuzsanna, Csernák Jánosné Csiszárik Mária, Dr. Dávidné Tóth Klára, Farkas Béláné Putz Éva, Harangozóné Kiss Erzsébet Tünde, Jakus Vendelné Tóth Edit, Kabai Katalin, Kabai Józsefné, Nagyné Bodrogi Enikő, Pál Miklósné, Peszeki Lászlóné Lados Judit, Puskás Katalin, Sári Lajosné Kovács Katalin, Szakkayné Zeller Erzsébet, Tóth Ferencné Klément Sarolta, Urbán Jánosné Kerekes Ilona, Vágány Antalné Druga Margit, Varga Kálmánné Csépe Mária, Vecsei József, Merczné Werny Piroska, Zimmerné Sándor Ibolya
- Gyémánt diploma: Batárné Szigeti Márta, Csanády Szabolcsné Nagy Ilona, Csath Béla, Fellner Károly Tivadar, Hegedűs Bálintné Baranyi Terézia, Kiss Lászlóné Rigó Szántai Sarolta, Nyíri Mihályné Rácz Mária, Polyák Csaba, Polyák Csabáné, Rajnaha Károlyné Holló Erzsébet, Subeczné Molnár Zsuzsanna, Szautner Jánosné Szigeti Gizella, Dr. Kozma Györgyné Szűcs Erzsébet
A díszoklevél-átadó ünnepségről videó is készült, melyet itt tekinthetnek meg:
