Újabb ciklusra kapott bizalmat dr. Egyed Zsuzsanna, vele beszélgettünk

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete a közelmúltban tartotta választási taggyűlését. A tagok a jelenlegi elnök, dr. Egyed Zsuzsanna tisztségét erősítették meg, őt választották további öt évre.

Dr. Egyed Zsuzsanna komoly szakmai háttérrel rendelkezik

Dr. Egyed Zsuzsanna – ahogy korábbi választásakor hírportálunkon is megírtuk: 1998 decembere óta bejegyzett könyvvizsgáló, közben egy ideig az APEH-nél is dolgozott – jogi és közgazdasági végzettsége is segíti, hogy feladatának megfeleljen. Korábban a kamara országos oktatási bizottságának is tagja volt, illetve régiós küldöttként tevékenykedett, így van vezetési tapasztalata – azóta már a kamaránál is. Az oktatás és továbbképzés előtérbe helyezése számára továbbra is fontos kérdés.

S hogy mit tudhatunk a szervezetről? Amint azt az elnöktől megtudtuk: vármegyénkben jelenleg 72 könyvvizsgáló és 36 könyvvizsgáló társaság működik.

Mint oly sok más szakma, a könyvvizsgálói szakma is kihívások elé néz. Nemcsak a magyar számviteli jogszabályoknak, az EU-s standardoknak kell megfelelni, lépést kell tartani a digitalizációval.

Rengeteg jogszabálynak kell megfelelniük

– Az idei évtől kötelező a jelentések kiadásakor a digitális aláírás alkalmazása, illetve feladatot jelent a jelentést kiadását követő 60 napon belüli digitális archiválási kötelezettség is. A digitális archiválás technológiai fejlődése alapvetően átformálja a könyvvizsgálói szakmát, a gyakorlati feladatokat. A hash technológia, az ASiC konténer új szintre emeli a könyvvizsgálati dokumentáció kezelését, úgy, hogy közben biztosítja a jogszabályi megfelelést, a minőség fenntartását. Ez a technológiai átállás mindenképpen kihívást jelent a kezdeti időszakban a könyvvizsgálók számára, de hosszú távon a hatékonyság növelése érdekében elengedhetetlen – részletezte dr. Egyed Zsuzsanna.

Az elnök kiemelte: a könyvvizsgálók rendszeresen átesnek minőség-ellenőrzésen, ezzel a biztosítva azt, hogy kiadott jelentések megfeleljenek minden vonatkozó előírásnak, a vállalkozások beszámolói valóban megbízható és valós képet mutassanak a működésükről.