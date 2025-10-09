A megelőzés kulcsa a beszélgetés – drogprevenció a fiatalokért

A rendőrségi drogprevenciós program – azaz RedP – egy országos kezdeményezés. Célja a fiatalok védelme a káros szenvedélyektől.

A rendőrségi drogprevenciós program által a gyermekek megtanulhatják felismerni a veszélyeket

Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Rendőrségi drogprevenciós program Abonyban

Kapás Béla őrsparancsnok és munkatársa a helyi lakásotthonban élő gyerekek számára tartottak előadást a káros szenvedélyekről. A program célja az volt, hogy a rendőrség közvetítésével és az őszinte párbeszéd segítségével csökkenjen a drogfogyasztás a fiatalok körében – számolt be mindarról Abony hivatalos Facebook-oldalán.

Kapás Béla őrsparancsnok és munkatársa a Kultúra Háza tükrös termében tartották az előadást

Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

A RedP elnevezésű országos program az iskolák, pedagógusok, szülők és a helyi közösségek együttműködésére épít. Ennek célja, hogy már általános iskolás korban, beszélgetéseken, foglalkozásokon és vetélkedőkön keresztül tanítsák meg a gyerekeket arra, hogyan ismerjék fel a veszélyeket, tudjanak határozottan nemet mondani, és válasszanak helyettük egészséges alternatívákat.

A kezdeményezés egységes arculatot és módszertani alapot ad a rendőrségi prevencióhoz, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy helyi sajátosságokhoz igazodó programokat valósítsanak meg. Ennek köszönhetően a Ceglédi Rendőrkapitányságon is a térség igényeihez illeszkedő foglalkozásokat szervezhetnek.