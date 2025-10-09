39 perce
A megelőzés kulcsa a beszélgetés – drogprevenció a fiatalokért
Fókuszban a káros szenvedélyek. Abonyban drogprevenciós programnak adott otthont a Kultúra Háza tükrös terme, ahol Kapás Béla őrsparancsnok és kollégája tartottak előadást a fiatalok számára.
A rendőrségi drogprevenciós program – azaz RedP – egy országos kezdeményezés. Célja a fiatalok védelme a káros szenvedélyektől.
Rendőrségi drogprevenciós program Abonyban
Kapás Béla őrsparancsnok és munkatársa a helyi lakásotthonban élő gyerekek számára tartottak előadást a káros szenvedélyekről. A program célja az volt, hogy a rendőrség közvetítésével és az őszinte párbeszéd segítségével csökkenjen a drogfogyasztás a fiatalok körében – számolt be mindarról Abony hivatalos Facebook-oldalán.
A RedP elnevezésű országos program az iskolák, pedagógusok, szülők és a helyi közösségek együttműködésére épít. Ennek célja, hogy már általános iskolás korban, beszélgetéseken, foglalkozásokon és vetélkedőkön keresztül tanítsák meg a gyerekeket arra, hogyan ismerjék fel a veszélyeket, tudjanak határozottan nemet mondani, és válasszanak helyettük egészséges alternatívákat.
A kezdeményezés egységes arculatot és módszertani alapot ad a rendőrségi prevencióhoz, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy helyi sajátosságokhoz igazodó programokat valósítsanak meg. Ennek köszönhetően a Ceglédi Rendőrkapitányságon is a térség igényeihez illeszkedő foglalkozásokat szervezhetnek.
