Dunsztoltak Szolnokon – az aranyló méz volt a helyi termékek ünnepe középpontjában

Néhány óra alatt szinte mindent beszerezhettünk télire. Hogy hol? Szolnokon az Agóra környékén. A spájz feltöltését ráadásul személyes találkozások, nagy nevetések, hangulatos beszélgetések fűszerezték. Így lett teljes a vasárnapi esemény, a Dunszt!

Dunszt Szolnokon: az ősz finomságait vonultatták fel a helyi termékek ünnepén

Fotó: Mészáros János

Sikeres volt a szolnoki dunsztolás

Szörpök, lekvárok, sültek, édességek, savanyúságok... A sort szinte lehetetlen befejezni, mi mindent találhattunk a standokon. És megannyi üvegben csillogott édes, aranyló csemege, vagyis méz. Ez volt a helyi termékek ünnepe középpontjában, ahol egyébként díszvendégként Nagykörű volt jelen.

A Tisza-parti település közössége gyümölcsöket, zöldségeket, finom szörpöket és frissen préselt mustot kínált a vendégeknek. Különlegesség volt náluk a sülthús cseresznyés chutneyval, az ínyencek dicsérték a finomságot.