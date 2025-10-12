2 órája
Dunsztoltak Szolnokon – az aranyló méz volt a helyi termékek ünnepe középpontjában
Traktor a főutcán? Bocik a téren? Méhek a városközpontban? Vasárnap Szolnokon ez mind elképzelhető volt. Sőt, ez volt a valóság. Újra megrendezték a Dunszt! – a helyi termék ünnepe elnevezésű rendezvényt, melynek középpontjában ezúttal a méz volt. Az aranyló csemege mellett természetesen megszámolhatatlan egyéb finomság sorakozott az asztalokon.
Néhány óra alatt szinte mindent beszerezhettünk télire. Hogy hol? Szolnokon az Agóra környékén. A spájz feltöltését ráadásul személyes találkozások, nagy nevetések, hangulatos beszélgetések fűszerezték. Így lett teljes a vasárnapi esemény, a Dunszt!
Sikeres volt a szolnoki dunsztolás
Szörpök, lekvárok, sültek, édességek, savanyúságok... A sort szinte lehetetlen befejezni, mi mindent találhattunk a standokon. És megannyi üvegben csillogott édes, aranyló csemege, vagyis méz. Ez volt a helyi termékek ünnepe középpontjában, ahol egyébként díszvendégként Nagykörű volt jelen.
A Tisza-parti település közössége gyümölcsöket, zöldségeket, finom szörpöket és frissen préselt mustot kínált a vendégeknek. Különlegesség volt náluk a sülthús cseresznyés chutneyval, az ínyencek dicsérték a finomságot.
Sikeres volt a szolnoki dunsztolásFotók: Mészáros János
Hasonlóan nagy volt az érdeklődés a karcagi birkapörkölt, vagy éppen a vecsési savanyúságok iránt, az asztalok előtt hosszú sorok álltak.
Traktoros városnézés, bocisimogató, verklis dalok
A gasztrokínálaton túl is gazdag volt a felhozatal. Akinek kedve volt, traktoros városnézésre indulhatott, bemutatkozott a rákóczifalvai Macimúzeum, Ring István, a Kackiás Verklis fülbemászó régi dallamokkal szórakoztatta a nagyérdeműt.
A gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, közülük sokan pedig el sem akartak mozdulni a boci- és nyuszisimogató mellől.
A vendégek pedig láthatóan jól érezték magukat, kora délutánig nem is oszlott a tömeg, ami jól bizonyítja az idei Dunszt! sikerét.