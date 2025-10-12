október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával, videóval

1 órája

Dunsztoltak Szolnokon – az aranyló méz volt a helyi termékek ünnepe középpontjában

Címkék#A helyi termék ünnep#rendezvény#Dunszt#méz

Traktor a főutcán? Bocik a téren? Méhek a városközpontban? Vasárnap Szolnokon ez mind elképzelhető volt. Sőt, ez volt a valóság. Újra megrendezték a Dunszt! – a helyi termék ünnepe elnevezésű rendezvényt, melynek középpontjában ezúttal a méz volt. Az aranyló csemege mellett természetesen megszámolhatatlan egyéb finomság sorakozott az asztalokon.

Rimóczi Ágnes

Néhány óra alatt szinte mindent beszerezhettünk télire. Hogy hol? Szolnokon az Agóra környékén. A spájz feltöltését ráadásul személyes találkozások, nagy nevetések, hangulatos beszélgetések fűszerezték. Így lett teljes a vasárnapi esemény, a Dunszt!

Dunszt Szolnokon
Dunszt Szolnokon: az ősz finomságait vonultatták fel a helyi termékek ünnepén
Fotó: Mészáros János

Sikeres volt a szolnoki dunsztolás

Szörpök, lekvárok, sültek, édességek, savanyúságok... A sort szinte lehetetlen befejezni, mi mindent találhattunk a standokon. És megannyi üvegben csillogott édes, aranyló csemege, vagyis méz. Ez volt a helyi termékek ünnepe középpontjában, ahol egyébként díszvendégként Nagykörű volt jelen.

A Tisza-parti település közössége gyümölcsöket, zöldségeket, finom szörpöket és frissen préselt mustot kínált a vendégeknek. Különlegesség volt náluk a sülthús cseresznyés chutneyval, az ínyencek dicsérték a finomságot.

Sikeres volt a szolnoki dunsztolás

Fotók: Mészáros János

Hasonlóan nagy volt az érdeklődés a karcagi birkapörkölt, vagy éppen a vecsési savanyúságok iránt, az asztalok előtt hosszú sorok álltak.

Traktoros városnézés, bocisimogató, verklis dalok

A gasztrokínálaton túl is gazdag volt a felhozatal. Akinek kedve volt, traktoros városnézésre indulhatott, bemutatkozott a rákóczifalvai Macimúzeum, Ring István, a Kackiás Verklis fülbemászó régi dallamokkal szórakoztatta a nagyérdeműt.

A gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, közülük sokan pedig el sem akartak mozdulni a boci- és nyuszisimogató mellől.

A vendégek pedig láthatóan jól érezték magukat, kora délutánig nem is oszlott a tömeg, ami jól bizonyítja az idei Dunszt! sikerét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu