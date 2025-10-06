Elszabadult állatok rémisztették meg a helyieket a város szélén, a hatóság közbelépett

Mint ahogyan arról hírportálunkon korábban beszámoltunk, a körzet önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Norbert kezdeményezte az ebrazzia megvalósítását szeptember elején. Ennek eredményeként egy átfogó ellenőrzésre került sor, mely során az ebrendész mellett közterület-felügyelők, mezőőrök, az önkormányzat munkatársai, állategészségügyi szakemberek és rendőrök is részt vettek. Az akció során ellenőrizték, hogy a kutyák rendelkeznek-e csippel és oltással, továbbá a tartási körülményeket is vizsgálták. A Ceglédi Városi Televízió híradása szerint október elején megtörtént az utóellenőrzés is.

Újabb ebrazzia zajlott Cegléden, az Öregszőlőben

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Ebrazzia Cegléden: többen a közösségi oldalakon jelezték az ebeket

Az átfogó ellenőrzés során négy olyan helyszínt találtak a szakemberek, ahol fel kellett szólítaniuk az állattartókat a hiányosságok pótlására. A legnagyobb gondot a nem megfelelő tartási körülmények, valamint a hiányos vagy teljesen hiányzó kerítések okozták. A lakosok korábban már a közösségi oldalakon próbálták felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét a problémákra, ám mivel ez nem hozott eredményt, szükségessé vált a hatósági beavatkozás.

– Lefényképezik a kutyát, felteszik a közösségi médiára, és azt mondják, hogy csinálj rendet. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzati képviselőnek kutya kötelessége lépni, és kérni az úgynevezett ebrazziát, és a hatóság még ilyenkor mindig engedélyt ad, esélyt ad arra, hogy 30 nap alatt az adott helyen pótolják azokat a hiányosságokat, ami ahhoz kell, hogy a kutya normális tartása biztosított legyen, magyarul zárják el a kutyát – fogalmazta meg dr. Ferenczi Norbert, a körzet önkormányzati képviselője.

Ezúttal a hiányosságok pótlását ellenőrizték

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Megtörtént az utóellenőrzés is

Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy a gondot jelentő helyszínek a Gőz dűlő, Lucernás utca, Gémeskút utca és a Repcés utca voltak. Szerencsére az újabb ellenőrzésig ezeket a problémákat az érintettek orvosolták. Időközben azonban érkezett két újabb jelzés is. Az egyik helyszínen a közösségi média ereje hasznosnak bizonyult, és nem volt szükséges a hatóságok közbenjárása, míg a másik helyszínen kötelezést hagytak a szakemberek.

Ezzel az ellenőrzések azonban nem érnek véget. A jövőben is számítani lehet arra, hogy razziát tartanak a területen a hatóságok.