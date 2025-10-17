3 órája
Húsz éve együtt: jubilált a népszerű klub – galériával
A karcagi Együtt-Egymásért Klub 20 éves fennállását ünnepelték a minap Déryné Művelődési Központban. A jubileumi rendezvényt a klub, a „Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány és a Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Irodája közösen szervezte, méltó módon emlékezve két évtized összefogására, hitre és reményre.
A Rákbetegek Országos Szervezetének karcagi Együtt-Egymásért Klubja, a „Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány, valamint a Karcagi Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Irodája – Lelki Egészség Központ közösen rendezte meg a 20 éves Együtt-Egymásért Klub jubileumi megemlékezését és a „Méltóság Mezeje” őszi találkozóját a Déryné Művelődési Központban.
Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: ezen a születésnapon nem csupán egy évfordulót ünnepelnek a tagok, hanem 20 évnyi emberi tartást, összefogást, hitet és reményt is. Mint mondta, a klub tagjai példát mutatnak a közösségnek abban, hogyan lehet a fájdalomból erőt, a félelemből hitet kovácsolni.
Kívánom, hogy a következő húsz év is legyen példamutató, bátor, emberséges, tele fénnyel, hittel és méltósággal
– zárta gondolatait a polgármester.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ünnepelt az Együtt-Egymásért Klub
A köszöntőt követően az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakos növendékei Házi-Sáray Mária vezetésével ünnepi műsort adtak elő. Ezután dr. Kasuba Jánosné szavalata hangzott el, majd Kovács Tiborné, a klub alapító tagja, visszaemlékezésében felidézte az elmúlt két évtized jelentősebb eseményeit és rendezvényeit.
Ezt követően dr. Borsos Anikó vezetésével, a kórház és a vármegye szakemberei részvételével kerekasztal-beszélgetés zajlott a szűrések fontosságáról.
A program dr. Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója zárszavával ért véget. A rendezvény végén a résztvevők a Déryné Művelődési Központ előtt, a Dózsa-szobornál elültették a remény üzenetét hordozó nárciszhagymákat.
Jubileumát ünnepelte az Együtt-Egymásért KlubFotók: Daróczi Erzsébet
Fekete majonéz és túrókrém? Ez az üzlet nem bízta a véletlenre a halloweeni készülődést