Húsz éve együtt: jubilált a népszerű klub – galériával

A Rákbetegek Országos Szervezetének karcagi Együtt-Egymásért Klubja, a „Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány, valamint a Karcagi Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Irodája – Lelki Egészség Központ közösen rendezte meg a 20 éves Együtt-Egymásért Klub jubileumi megemlékezését és a „Méltóság Mezeje” őszi találkozóját a Déryné Művelődési Központban.

A karcagi Együtt-Egymásért Klub fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték a Déryné Művelődési Központban

Fotó: Daróczi Erzsébet

Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: ezen a születésnapon nem csupán egy évfordulót ünnepelnek a tagok, hanem 20 évnyi emberi tartást, összefogást, hitet és reményt is. Mint mondta, a klub tagjai példát mutatnak a közösségnek abban, hogyan lehet a fájdalomból erőt, a félelemből hitet kovácsolni.

Kívánom, hogy a következő húsz év is legyen példamutató, bátor, emberséges, tele fénnyel, hittel és méltósággal

– zárta gondolatait a polgármester.

Ünnepelt az Együtt-Egymásért Klub

A köszöntőt követően az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakos növendékei Házi-Sáray Mária vezetésével ünnepi műsort adtak elő. Ezután dr. Kasuba Jánosné szavalata hangzott el, majd Kovács Tiborné, a klub alapító tagja, visszaemlékezésében felidézte az elmúlt két évtized jelentősebb eseményeit és rendezvényeit.

Ezt követően dr. Borsos Anikó vezetésével, a kórház és a vármegye szakemberei részvételével kerekasztal-beszélgetés zajlott a szűrések fontosságáról.

A program dr. Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója zárszavával ért véget. A rendezvény végén a résztvevők a Déryné Művelődési Központ előtt, a Dózsa-szobornál elültették a remény üzenetét hordozó nárciszhagymákat.