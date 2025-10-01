október 1., szerda

Malvin névnap

Ezekben a boltokban tud még többet vásárolni a nyugdíjas élelmiszer-utalványból

Van, ahol többet adnak, van, ahol csak a vásárlók hitték, hogy többet kapnak. Két nagy élelmiszer-diszkont is kuponokkal növeli a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvány értékét, míg az egyik hazai lánctól tévedésből kérik számon az extrajuttatás hiányát.

Avar Vanda

Szeptember óta érkezik a postaládákba a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvány, és most igazán jól járhat, aki okosan választja ki, hol költi el. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, illetve Szolnokon is számos üzletet üzemeltető nagy láncok közül a Lidl és az ALDI is plusz kedvezményt ad kupon formájában, így az utalvány többet ér, mint a névértéke. De el kell oszlassunk egy tévhitet: sokan hiszik, hogy a Pennyben is hasonló akció fut, pedig ott egészen más a helyzet.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Mely boltokban érhet többet a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a névérétkénél? Eláruljuk!
Fotó: Beküldött

Kuponnnal növelik az élelmiszer-utalvány értékét az Aldinál és a Lidlnél

A Lidl az egyik legbőkezűbb ajánlattal állt elő, hogy támogassa az időseket. Azok a nyugdíjasok, akik legalább 5000 forint értékben váltják be utalványukat, azonnal egy 500 forintos kupont kapnak, melyet a következő vásárlásuknál használhatnak fel. És itt még nincs vége: ha a kupon felhasználásakor beolvassák a Lidl Plus applikációban található digitális kártyájukat, újabb 500 forintos ajándékutalványhoz jutnak. A papíralapú kuponok 2025. december 31-ig bármelyik Lidlben érvényesek. A digitális, applikációs kuponokat pedig a megszerzésüktől számított 7 napig lehet beváltani, amennyiben az újabb vásárlás értéke meghaladja az ötezer forintot.

Az ALDI más stratégiát választott: ott az kap kedvezményt, aki legalább 8000 forintért vásárol, és a fizetéshez akár csak részben nyugdíjas utalványt használ. Ebben az esetben ezer forintos kupont adnak, melyet az ország bármelyik ALDI-üzletében be lehet váltani bármilyen termékre – legyen az élelmiszer, tisztítószer vagy akár karácsonyi áru. A lehetőség 2025. szeptember 1-jétől november 30-áig él, a kuponokat pedig legkésőbb október 31-ig adják a pénztáraknál. A megszerzett kuponok azonnal felhasználhatók, és nem kötődnek újabb értékhatárhoz.

A pennys kupon, amit „nem adnak oda a pénztárosok”

Több felháborodott komment mutatja, hogy sokan azt hitték, a Penny is hasonló akciót hirdetett, csak éppen a pénztárosok nem adják a vásárlók tudtára. Sőt, volt aki egyenesen úgy vélte, hogy szándékosan vezetik félre a magyar boltban és direkt nem akarják odaadni a nekik járó kupont.

Pedig erről szó sincs – mint ahogy erről most már a Penny is tájékoztatja a háborgókat:

Azon Vásárlóink, akik elérik a 8.000 Ft-os vásárlási végösszeget üzleteinkben kapnak egy 999 Ft-os ajándékkupont, melyet a plüssparádé promócióban szereplő plüssökre lehet felhasználni. A nyugdíjas kupon felhasználása esetén üzleteink nem biztosítanak további utalványokat. 

 A nyugdíjas élelmiszer-utalvány tehát a Pennyben nem ér többet, mint az eredeti összege, viszont az unokát meg lehet örvendeztetni egy plüssfigurával.

Most tehát nemcsak az állandó, vagy időszakos akciók miatt érdemes betérni a Lidl vagy az ALDI üzleteibe, hanem aki nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal érkezik, az még többet is kihozhat belőle. A Penny dolgozói pedig nem merő rosszindulatból „nem adják oda a rendes kupont”, hanem azért, mert csak olyan kupon van, ami hivatalosan létezik. De ha már a tévedéseknél járunk, jó ha tudja, hogy pontosan mire is lehet használni magukat az utalványokat – erről ebben a cikkben írtunk bővebben.



 

