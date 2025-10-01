Ezekben a boltokban tud még többet vásárolni a nyugdíjas élelmiszer-utalványból

Szeptember óta érkezik a postaládákba a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvány, és most igazán jól járhat, aki okosan választja ki, hol költi el. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, illetve Szolnokon is számos üzletet üzemeltető nagy láncok közül a Lidl és az ALDI is plusz kedvezményt ad kupon formájában, így az utalvány többet ér, mint a névértéke. De el kell oszlassunk egy tévhitet: sokan hiszik, hogy a Pennyben is hasonló akció fut, pedig ott egészen más a helyzet.

Mely boltokban érhet többet a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a névérétkénél? Eláruljuk!

Fotó: Beküldött

Kuponnnal növelik az élelmiszer-utalvány értékét az Aldinál és a Lidlnél

A Lidl az egyik legbőkezűbb ajánlattal állt elő, hogy támogassa az időseket. Azok a nyugdíjasok, akik legalább 5000 forint értékben váltják be utalványukat, azonnal egy 500 forintos kupont kapnak, melyet a következő vásárlásuknál használhatnak fel. És itt még nincs vége: ha a kupon felhasználásakor beolvassák a Lidl Plus applikációban található digitális kártyájukat, újabb 500 forintos ajándékutalványhoz jutnak. A papíralapú kuponok 2025. december 31-ig bármelyik Lidlben érvényesek. A digitális, applikációs kuponokat pedig a megszerzésüktől számított 7 napig lehet beváltani, amennyiben az újabb vásárlás értéke meghaladja az ötezer forintot.

Az ALDI más stratégiát választott: ott az kap kedvezményt, aki legalább 8000 forintért vásárol, és a fizetéshez akár csak részben nyugdíjas utalványt használ. Ebben az esetben ezer forintos kupont adnak, melyet az ország bármelyik ALDI-üzletében be lehet váltani bármilyen termékre – legyen az élelmiszer, tisztítószer vagy akár karácsonyi áru. A lehetőség 2025. szeptember 1-jétől november 30-áig él, a kuponokat pedig legkésőbb október 31-ig adják a pénztáraknál. A megszerzett kuponok azonnal felhasználhatók, és nem kötődnek újabb értékhatárhoz.

A pennys kupon, amit „nem adnak oda a pénztárosok”

Több felháborodott komment mutatja, hogy sokan azt hitték, a Penny is hasonló akciót hirdetett, csak éppen a pénztárosok nem adják a vásárlók tudtára. Sőt, volt aki egyenesen úgy vélte, hogy szándékosan vezetik félre a magyar boltban és direkt nem akarják odaadni a nekik járó kupont.