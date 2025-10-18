Díjazták az életmentőket, akik most részletesen is elmesélték, mi történt azon a napon

Életmentésért a Szolnokért emlékérem bronz fokozatát vehették át a szolnoki városházán dr. Abasiute Abigél, Szathmáry Teodóra és a Szolnok Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálat kollektívája az életmentés során tanúsított hősies helytállásért, példamutató bátorságért. Az elismerést Györfi Mihály polgármester adta át, aki köszönetét fejezte ki a díjazottak önfeláldozó cselekedetéért. Az életmentés a Tiszán történt, az elismerésének átadásán pedig a kitüntettek idézték fel a drámai perceket.

Még a nyáron történt életmentés a Tiszán. Abigél és Teodóra is rangos elismerést vehettek át hőstettükért

Fotó: Major Angéla

Életmentés a Tiszán: nem sokon múlott a dráma

Minden egy nyári napon történt, amikor Abigél és Teodóra, két barátnő, egy könnyed kenuzásra indult a Tiszán. A szerencsés véletlenek sorozata vezetett ahhoz, hogy éppen a megfelelő időben voltak a megfelelő helyen. A szabadstrand közelében észrevették, hogy egy férfi rohamot kapott és bajba került. A férfi tiltott zónába úszott, és a feje már elkezdett a víz alá merülni, amikor Teodóra megérzése alapján hátrafordult, és azonnal cselekedtek.

Szolnokon, a Városházán ünnepélyes keretek között adták át az Életmentésért Szolnokért emlékérem bronz fokozatát Dr. Abasiute Abigélnek, Szathmáry Teodórának és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálatának

Fotó: Major Angéla

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálatának képviselője arról beszélt, hogy az egység 2019 óta dolgozik a folyóparton, és évről évre történnek ehhez hasonló mentések.

– A kollégáim hétvégén, ünnepnapokon is szolgálatban vannak, a strandolók és a Tiszát látogatók biztonságáért. Ez nem munka, hanem hivatás. Mint mondta, a legtöbb baleset emberi felelőtlenségből történik. – Sajnos mindig van, aki a bójasoron is túl úszik, pedig tudja, hogy életveszélyes a sodrás. A mostani eset is ilyen volt, de szerencsére most mindenki időben reagált – tette hozzá.

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálatának képviselői

Fotó: Major Angéla

Minden évben előfordul hasonló

A szolgálat kollégái a mentésről elmondták, hogy egy 47 éves férfi kapott rohamot a vízben. A beavatkozás 29 percig tartott, és végül a férfit stabil állapotban szállították kórházba. – Ilyenkor minden másodperc számít. Ez most a két civil hölgy, a vízimentők és a szerencse közös eredménye volt – mondta. A vízimentő szolgálat munkatársai kiemelték, hogy a Tisza kiszámíthatatlan és veszélyes folyó, ahol az emberi felelőtlenség gyakran vezet bajhoz.