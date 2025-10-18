2 órája
Díjazták az életmentőket, akik most részletesen is elmesélték, mi történt azon a napon
Egy átlagos nyári délutánnak indult, barátnős kenuzásnak szánt program ment át drámai küzdelembe. Az életmentés a Tiszán történt, melynek során két civil nő és a vízimentők összefogásának köszönhetően egy férfi élete menekült meg Szolnokon.
Életmentésért a Szolnokért emlékérem bronz fokozatát vehették át a szolnoki városházán dr. Abasiute Abigél, Szathmáry Teodóra és a Szolnok Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálat kollektívája az életmentés során tanúsított hősies helytállásért, példamutató bátorságért. Az elismerést Györfi Mihály polgármester adta át, aki köszönetét fejezte ki a díjazottak önfeláldozó cselekedetéért. Az életmentés a Tiszán történt, az elismerésének átadásán pedig a kitüntettek idézték fel a drámai perceket.
Életmentés a Tiszán: nem sokon múlott a dráma
Minden egy nyári napon történt, amikor Abigél és Teodóra, két barátnő, egy könnyed kenuzásra indult a Tiszán. A szerencsés véletlenek sorozata vezetett ahhoz, hogy éppen a megfelelő időben voltak a megfelelő helyen. A szabadstrand közelében észrevették, hogy egy férfi rohamot kapott és bajba került. A férfi tiltott zónába úszott, és a feje már elkezdett a víz alá merülni, amikor Teodóra megérzése alapján hátrafordult, és azonnal cselekedtek.
A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálatának képviselője arról beszélt, hogy az egység 2019 óta dolgozik a folyóparton, és évről évre történnek ehhez hasonló mentések.
– A kollégáim hétvégén, ünnepnapokon is szolgálatban vannak, a strandolók és a Tiszát látogatók biztonságáért. Ez nem munka, hanem hivatás. Mint mondta, a legtöbb baleset emberi felelőtlenségből történik. – Sajnos mindig van, aki a bójasoron is túl úszik, pedig tudja, hogy életveszélyes a sodrás. A mostani eset is ilyen volt, de szerencsére most mindenki időben reagált – tette hozzá.
Minden évben előfordul hasonló
A szolgálat kollégái a mentésről elmondták, hogy egy 47 éves férfi kapott rohamot a vízben. A beavatkozás 29 percig tartott, és végül a férfit stabil állapotban szállították kórházba. – Ilyenkor minden másodperc számít. Ez most a két civil hölgy, a vízimentők és a szerencse közös eredménye volt – mondta. A vízimentő szolgálat munkatársai kiemelték, hogy a Tisza kiszámíthatatlan és veszélyes folyó, ahol az emberi felelőtlenség gyakran vezet bajhoz.
– Sajnos minden évben előfordul hasonló eset, de a kollégák odaadása és a technikai felszereltség eddig mindig sikeres mentést eredményezett – hangzott el az eseményen. Hozzátették, hogy a szolnoki közösség szolidaritása és összefogása példaértékű, amit ez az eset is bizonyít.
Hogy hogyan élte meg a mentést a két hölgy, a díjátadót követően hírportálunknak elmesélték.
– Aznap szabadnapom volt, Teodóra pedig épp Szolnokon járt – kezdi a történetet Abigél. Kitaláltuk, hogy béreltünk egy kenut, és lemegyünk a Tiszára egy kis barátnős evezésre. Teljesen átlagos délutánnak indult. A szabadstrandnál terveztük, hogy megállunk pihenni, akkor úszott el mellettünk, a bója túloldalára a férfi.
Ahogy kikötöttünk már szólt a riasztó, a vízimentős is többször kiabált a férfinak, hogy ne ússzon tovább
– idézte fel.
– Furcsa rossz érzésem támadt, mikor a férfi már mögöttünk volt. Hátranéztem, és láttam, hogy a férfi feje lebukik a vízbe. Valószínűleg akkor kaphatott rohamot. Azonnal szóltam Abigélnek, hogy forduljunk vissza – kezdte Teodóra.
Gyorsan cselekedtek, nem gondolkodtak
Nagyon gyorsan kellett cselekedni. A vízimentővel egyszerre indultak a férfi felé, mikor odaért, bedobta a mentőmellényt, de a férfi erre már nem reagált. Teodóra gondolkodás nélkül a vízbe ugrott, Abigél pedig a kenuval követte. Nem sokkal később aztán ő maga is beugrotta a vízbe, miután látta, hogy Teodóra nem bírja egyedül ráadni a férfira a mellényt.
– Egy eszméletlen testet a vízben is nagyon nehéz fönt tartani. Lábtempóval próbáltam tartani magunkat, de ezt egy percig tudtam. Abigél látta ezt, és azonnal beugrott ő is a vízbe. Nagyon jó volt a kommunikáció közöttünk, mozdulatokból is értettük egymást, én fogom a jobb karját, te a balt – folytatta Teodóra.
A Tisza sodrása háromszáz méterrel sodorta el őket a helyszíntől.
– A sodrás nagyon erős volt. A szabadstrandnál ugrottunk be a vízbe és a férfit tartva a kutyás szabadstrandig sodródtunk. Ott a vízimentő a motorcsónakból nyúlt ki, és fogta a férfinek a karját. Teodóra felment a motorcsónakra, hogy segítsen felhúzni a férfit, de végül láttuk, hogy ki kell jutni a partra, máshogy nem fog sikerülni a vízből kiemelni – vette vissza a szót Abigél.
– Nem tudtuk a csónakra emelni, ezért kivezettem a hajót, és a parton adtuk át a mentőknek. Két héttel korábban lett meg a hajós vizsgám, szóval minden pont jókor történt minden – mesélte Teodóra.
Abigél és Teodóra szerényen fogadták az elismerést
– Nagyon meglepődtünk, hogy díjat kaptunk, de nagyon örültünk neki. Nagyon köszönjük, hogy elismerik ezt a cselekedetet – mondták.
A díjátadón Györfi Mihály polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az életmentés bátorság és emberség kérdése is.
– Akkor is megtették volna, ha senki nem látta, mert aki bajba jutott ember után ugrik a vízbe, az nem gondolkodik, csak cselekszik. A Tisza sodrása kiszámíthatatlan, és minden ilyen beavatkozás életveszélyes lehet. Aki mégis megteszi, az a saját életét kockáztatja, és ezért Szolnok városa háláját fejezi ki neki – tette hozzá.
