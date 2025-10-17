Példaértékű munkájáért tüntették ki a karcagi vállalkozót – a vármegye legnagyobb elismerését kapta

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Európa Díja kitüntetést a vármegye európai integrációjának érdekében, a vármegye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította.

Ünnepélyes keretek között adták át a díjat a karcagi városházán

Fotó: Daróczi Erzsébet

Ezt a rangos díjat kapta meg Lévai Ferenc, a karcagi telephellyel rendelkező Betonstaal-Bouw Kft. ügyvezetője a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye és külgazdasági kapcsolatainak fejlesztése érdekében kimagasló szakmai munkája és közösségért folytatott példaértékű tevékenysége elismeréseként. A díjat az augusztus 15-ei szolnoki ünnepi ülésen nem tudta átvenni, így azt hétfőn, a karcagi városházán adta át részére dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke és Borbás Zoltán alelnök A díjhoz gratulált Szepesi Tibor, Karcag polgármestere is.