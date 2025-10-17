42 perce
Népi dallamok és vidámság töltötte meg a művelődési házat
Színes, élményekben gazdag délutánt töltöttek együtt a népzene és néptánc kedvelői nemrég a Szent Imre Művelődési Házban. A Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely szervezésében interaktív mesejáték, gyermektáncház, kézműves foglalkozás és fergeteges táncház várta a résztvevőket, akik a napot a Korinda zenekar koncertjével zárták.
Remek hangulat volt a Szent Imre Művelődési Házban
Fotó: Kiss János
Rengeteg programmal várta az érdeklődőket a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely a Szent Imre Művelődési Házba. A Pitypang óvoda dolgozóinak előadásában láthatta a nagyközönség a Kiscipó című interaktív mesejátékot. Ezt követte Makra András Gyermektáncháza, amely garantáltan megmozgatott kicsiket és nagyokat egyaránt.
A Sodrás Népzenei Kisegyüttes húzta a talpalávalót. A gyermekeknek volt bütykölde, ahol elsősorban a kézügyességre és a kreativitásra volt szükség. Falatozhattak is akik megéheztek, zsíroskenyér, szörpök és még sok más finomságok közül választhattak. Közös éneklés fokozta a hangulatot, majd a nagysikerű Korinda koncertje és táncház zárta a napot.
Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely rendezvényeFotók: Kiss János
