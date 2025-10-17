Népi dallamok és vidámság töltötte meg a művelődési házat

Rengeteg programmal várta az érdeklődőket a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely a Szent Imre Művelődési Házba. A Pitypang óvoda dolgozóinak előadásában láthatta a nagyközönség a Kiscipó című interaktív mesejátékot. Ezt követte Makra András Gyermektáncháza, amely garantáltan megmozgatott kicsiket és nagyokat egyaránt.

A Sodrás Népzenei Kisegyüttes húzta a talpalávalót. A gyermekeknek volt bütykölde, ahol elsősorban a kézügyességre és a kreativitásra volt szükség. Falatozhattak is akik megéheztek, zsíroskenyér, szörpök és még sok más finomságok közül választhattak. Közös éneklés fokozta a hangulatot, majd a nagysikerű Korinda koncertje és táncház zárta a napot.