október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rákóczifalva

1 órája

Ők indították el a város történetének új fejezetét – 35 éve választottunk először önkormányzatot – galériával

Címkék#nosztalgia#önkormányzati választás#megemlékezés

Egy 35 éves múltra visszatekintő eseményre tekintettek vissza Rákóczifalván. Az első önkormányzati választásról közel két tucat városakó emlékezett meg nosztalgikus hangulatban.

Mészáros János

Közel két tucatnyian gyűltek össze Rákóczifalva egyik vendéglátóhelyén, hogy felidézzék az 1990-ben történt, első önkormányzati választás emlékét. Az eseményen részt vett Bodács István, a település első polgármestere, korábbi kollégái, valamint a hivatal akkori dolgozói is. A megemlékezésen gyertyát gyújtottak az időközben elhunyt munkatársak tiszteletére.

Első önkormányzati választásra emlékeztek
Nosztalgikus hangulatban emlékeztek meg az első önkormányzati választásról
Fotó: Mészáros János

35 éve szervezték meg az első önkormányzati választást – az egybegyűltek büszkén tekintettek vissza az elmúlt időszakra

Bodács István a köszöntőjében kiemelte – Ha a történelmi távlatból nézzük a településünkön történteket, elmondhatjuk, hogy sikeresen indítottuk el a politikai, gazdasági, kulturális átalakulást – nagy és merész tervekkel indultunk és ezek jó részét meg is tudtuk valósítani – fogalmazott.

 Hozzátette, az első négy évben sikerült megvalósítani Rákóczifalván a sportcsarnok megépítését, a földgáz bevezetését, a telefonfejlesztést, valamint az utak és járdák korszerűsítését, továbbá a fedett piaccsarnok kialakítását is.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

– Voltak ugyan olyan feladatok, amelyek nem valósultak meg – például a kerékpársáv kialakítása, a szeméttelep rendbetétele vagy az állatpiac létrehozása –, de úgy érzem, sikerült szilárd alapot teremteni a következő generációk számára. Ennek köszönhetően a település elnyerhette a városi rangot – tette hozzá.

A találkozón résztvevők röviden beszámoltak életük alakulásáról, majd kötetlen beszélgetés és közös ebéd zárta a programot. Meglepetésként a megjelentek egy Rákóczi-emlékéremmel ellátott oklevelet vehettek át a volt polgármestertől.

Megemlékeztek az első önkormányzati választásról

Fotók: Mészáros János

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu