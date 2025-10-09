1 órája
Ők indították el a város történetének új fejezetét – 35 éve választottunk először önkormányzatot – galériával
Egy 35 éves múltra visszatekintő eseményre tekintettek vissza Rákóczifalván. Az első önkormányzati választásról közel két tucat városakó emlékezett meg nosztalgikus hangulatban.
Közel két tucatnyian gyűltek össze Rákóczifalva egyik vendéglátóhelyén, hogy felidézzék az 1990-ben történt, első önkormányzati választás emlékét. Az eseményen részt vett Bodács István, a település első polgármestere, korábbi kollégái, valamint a hivatal akkori dolgozói is. A megemlékezésen gyertyát gyújtottak az időközben elhunyt munkatársak tiszteletére.
35 éve szervezték meg az első önkormányzati választást – az egybegyűltek büszkén tekintettek vissza az elmúlt időszakra
Bodács István a köszöntőjében kiemelte – Ha a történelmi távlatból nézzük a településünkön történteket, elmondhatjuk, hogy sikeresen indítottuk el a politikai, gazdasági, kulturális átalakulást – nagy és merész tervekkel indultunk és ezek jó részét meg is tudtuk valósítani – fogalmazott.
Hozzátette, az első négy évben sikerült megvalósítani Rákóczifalván a sportcsarnok megépítését, a földgáz bevezetését, a telefonfejlesztést, valamint az utak és járdák korszerűsítését, továbbá a fedett piaccsarnok kialakítását is.
– Voltak ugyan olyan feladatok, amelyek nem valósultak meg – például a kerékpársáv kialakítása, a szeméttelep rendbetétele vagy az állatpiac létrehozása –, de úgy érzem, sikerült szilárd alapot teremteni a következő generációk számára. Ennek köszönhetően a település elnyerhette a városi rangot – tette hozzá.
A találkozón résztvevők röviden beszámoltak életük alakulásáról, majd kötetlen beszélgetés és közös ebéd zárta a programot. Meglepetésként a megjelentek egy Rákóczi-emlékéremmel ellátott oklevelet vehettek át a volt polgármestertől.
