Ők indították el a város történetének új fejezetét – 35 éve választottunk először önkormányzatot – galériával

Közel két tucatnyian gyűltek össze Rákóczifalva egyik vendéglátóhelyén, hogy felidézzék az 1990-ben történt, első önkormányzati választás emlékét. Az eseményen részt vett Bodács István, a település első polgármestere, korábbi kollégái, valamint a hivatal akkori dolgozói is. A megemlékezésen gyertyát gyújtottak az időközben elhunyt munkatársak tiszteletére.

Nosztalgikus hangulatban emlékeztek meg az első önkormányzati választásról

Fotó: Mészáros János

35 éve szervezték meg az első önkormányzati választást – az egybegyűltek büszkén tekintettek vissza az elmúlt időszakra

Bodács István a köszöntőjében kiemelte – Ha a történelmi távlatból nézzük a településünkön történteket, elmondhatjuk, hogy sikeresen indítottuk el a politikai, gazdasági, kulturális átalakulást – nagy és merész tervekkel indultunk és ezek jó részét meg is tudtuk valósítani – fogalmazott.

Hozzátette, az első négy évben sikerült megvalósítani Rákóczifalván a sportcsarnok megépítését, a földgáz bevezetését, a telefonfejlesztést, valamint az utak és járdák korszerűsítését, továbbá a fedett piaccsarnok kialakítását is.

– Voltak ugyan olyan feladatok, amelyek nem valósultak meg – például a kerékpársáv kialakítása, a szeméttelep rendbetétele vagy az állatpiac létrehozása –, de úgy érzem, sikerült szilárd alapot teremteni a következő generációk számára. Ennek köszönhetően a település elnyerhette a városi rangot – tette hozzá.

A találkozón résztvevők röviden beszámoltak életük alakulásáról, majd kötetlen beszélgetés és közös ebéd zárta a programot. Meglepetésként a megjelentek egy Rákóczi-emlékéremmel ellátott oklevelet vehettek át a volt polgármestertől.