Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha emiatt megbüntetik: mindig legyen ott az autóban!
Minden autóban kötelező, ám sokan nem foglalkoznak vele. Pedig nem egy drága holmiról vagy alkatrészről van szó, mégis életeket menthet az utakon. Ráadásul bírságot is kaphat, ha nincs ilyen doboz a járművében!
Amellett, hogy vészhelyzetekben nélkülözhetetlen segítséget nyújt a sérülések ellátásában addig, amíg a szakemberek a helyszínre érnek, az elsősegély doboz hiánya súlyos bírságot is vonhat maga után. A KRESZ előírja, hogy ez az alig néhány ezer forintba kerülő felszerelés az autók kötelező tartozéka, és hiánya szabálysértésnek minősül. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy az elsősegélydobozokat a szavatosságuk miatt ötévente kötelező cserélni is. Arról, hogy miért indokolt ez a szabály, egy törökszentmiklósi gyógyszerészt kérdeztünk.
Elsősegély doboz az autóban
A Baon.hu híradása szerint amennyiben a járműben nem található meg az előírt elsősegély doboz, az bírsággal járhat. Ennek mértéke a rendőr mérlegelésén alapul: a helyszíni bírság akár 50 forint is lehet, de jellemzően 5 és 20 ezer forint közötti összeget állapítanak meg. Súlyosabb esetben, például ha már korábban emiatt elővették a sofőrt, az feljelentéssel is végződhet. A doboz hiánya akkor válik különösen súlyossá, ha baleset történik, és emiatt nem lehet segítséget nyújtani, ugyanis ez esetben már büntetőjogi következményei lehetnek...
Ennek a kulcsfontosságú tartozéknak az értéke a bírságokhoz mérten csekély, már 2500 forintért is lehet vásárolni a boltokban. Így, nem feltétlenül éri meg kockáztatni egy nagyobb kiadást, vagy egy rendőrségi procedúrát. Természetesen, vannak drágább változatok is 8-12 ezer forintért, de azokban már elakadásjelző háromszög, fényvisszaverő mellény, de akár poroltó is található.
Mit kell tartalmaznia az elsősegély doboznak?
|Tétel
|Mennyiség
|Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m)
|4 darab
|Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m)
|2 darab
|Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap)
|2 darab
|Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap)
|4 darab
|Steril mull-lap (50 cm x 80 cm)
|3 darab
|Kéztisztító/fertőtlenítő lap
|4 darab
|Fóliakesztyű
|1 pár
|Háromszögletű kendő
|2 darab
|Biztosítótű (40 mm-es)
|4 darab
|Ragtapasz (1,25 cm x 5 m)
|1 tekercs
|Olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es)
|1 darab
|Polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml)
|1 darab
|Sebtapasz vágható (6 x 10 cm)
|2 darab
|Higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez)
|1 darab
|Gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk
|1 darab
|Elsősegélynyújtás képekben
|1 darab
|Tartalomjegyzék
|1 darab
A dobozt cserélni is szükséges
Az autók kötelező tartozékát, az elsősegélynyújtó dobozt 5 évente cserélni kell. A lejárt tartozék használata nem megengedett, ezért érdemes időben gondoskodni a pótlásáról. Egy törökszentmiklósi gyógyszerészt kérdeztünk meg ezzel kapcsolatban, hogy ennek hátterében mi állhat.
– Az ilyen elsősegély dobozok, mentőládák lejárati idejeként jó esetben két dátumot jelölnek meg. Az egyik a benne található povidon-jód oldaté (Betadine), melynek lejárati ideje 3 év, a másik pedig a benne található kötszerek lejárata, amely 5 év. Egyik sem használható már a lejárata után, mert nem nyújtja az elvárt fertőtlenítő hatást, illetve nem biztosítja az előírt sterilitást – magyarázta a szakember.
A gyógyszerész szerint ha felbontunk egy gézcsomagot vagy a fertőtlenítőt, nem kell emiatt az egész dobozt lecserélni, elég a hiányzó elemeket külön pótolni, hiszen ezek egyesével is beszerezhetők.
Fontos ugyanakkor:
- a felszerelést mindig portól és víztől védve;
- a vezető számára könnyen elérhető helyen tartsuk a járműben!
Bár sok gyártó egyszerű műanyag- vagy vászontasakban kínálja a készletet, ezek könnyebben sérülhetnek, ezért tulajdonosaiknak érdemes gyakrabban ellenőrizniük az állapotát.
