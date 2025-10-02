Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha emiatt megbüntetik: mindig legyen ott az autóban!

október 2., csütörtök

Minden autóban kötelező, ám sokan nem foglalkoznak vele. Pedig nem egy drága holmiról vagy alkatrészről van szó, mégis életeket menthet az utakon. Ráadásul bírságot is kaphat, ha nincs ilyen doboz a járművében!

Nyitrai Fanni

Amellett, hogy vészhelyzetekben nélkülözhetetlen segítséget nyújt a sérülések ellátásában addig, amíg a szakemberek a helyszínre érnek, az elsősegély doboz hiánya súlyos bírságot is vonhat maga után. A KRESZ előírja, hogy ez az alig néhány ezer forintba kerülő felszerelés az autók kötelező tartozéka, és hiánya szabálysértésnek minősül. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy az elsősegélydobozokat a szavatosságuk miatt ötévente kötelező cserélni is. Arról, hogy miért indokolt ez a szabály, egy törökszentmiklósi gyógyszerészt kérdeztünk.

Elsősegély doboz az autóban

A Baon.hu híradása szerint amennyiben a járműben nem található meg az előírt elsősegély doboz, az bírsággal járhat. Ennek mértéke a rendőr mérlegelésén alapul: a helyszíni bírság akár 50 forint is lehet, de jellemzően 5 és 20 ezer forint közötti összeget állapítanak meg. Súlyosabb esetben, például ha már korábban emiatt elővették a sofőrt, az feljelentéssel is végződhet. A doboz hiánya akkor válik különösen súlyossá, ha baleset történik, és emiatt nem lehet segítséget nyújtani, ugyanis ez esetben már büntetőjogi következményei lehetnek...

Ennek a kulcsfontosságú tartozéknak az értéke a bírságokhoz mérten csekély, már 2500 forintért is lehet vásárolni a boltokban. Így, nem feltétlenül éri meg kockáztatni egy nagyobb kiadást, vagy egy rendőrségi procedúrát. Természetesen, vannak drágább változatok is 8-12 ezer forintért, de azokban már elakadásjelző háromszög, fényvisszaverő mellény, de akár poroltó is található.

Mit kell tartalmaznia az elsősegély doboznak? 

TételMennyiség
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m)4 darab
Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m)2 darab
Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap)2 darab
Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap)4 darab
Steril mull-lap (50 cm x 80 cm)3 darab
Kéztisztító/fertőtlenítő lap4 darab
Fóliakesztyű1 pár
Háromszögletű kendő2 darab
Biztosítótű (40 mm-es)4 darab
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m)1 tekercs
Olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es)1 darab
Polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml)1 darab
Sebtapasz vágható (6 x 10 cm)2 darab
Higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez)1 darab
Gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk1 darab
Elsősegélynyújtás képekben1 darab
Tartalomjegyzék1 darab

A dobozt cserélni is szükséges

Az autók kötelező tartozékát, az elsősegélynyújtó dobozt 5 évente cserélni kell. A lejárt tartozék használata nem megengedett, ezért érdemes időben gondoskodni a pótlásáról. Egy törökszentmiklósi gyógyszerészt kérdeztünk meg ezzel kapcsolatban, hogy ennek hátterében mi állhat.

– Az ilyen elsősegély dobozok, mentőládák lejárati idejeként jó esetben két dátumot jelölnek meg. Az egyik a benne található povidon-jód oldaté (Betadine), melynek lejárati ideje 3 év, a másik pedig a benne található kötszerek lejárata, amely 5 év. Egyik sem használható már a lejárata után, mert nem nyújtja az elvárt fertőtlenítő hatást, illetve nem biztosítja az előírt sterilitást – magyarázta a szakember.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A gyógyszerész szerint ha felbontunk egy gézcsomagot vagy a fertőtlenítőt, nem kell emiatt az egész dobozt lecserélni, elég a hiányzó elemeket külön pótolni, hiszen ezek egyesével is beszerezhetők. 

Fontos ugyanakkor:

  • a felszerelést mindig portól és víztől védve;
  • a vezető számára könnyen elérhető helyen tartsuk a járműben! 

Bár sok gyártó egyszerű műanyag- vagy vászontasakban kínálja a készletet, ezek könnyebben sérülhetnek, ezért tulajdonosaiknak érdemes gyakrabban ellenőrizniük az állapotát.

 

