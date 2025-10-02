Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha emiatt megbüntetik: mindig legyen ott az autóban!

Amellett, hogy vészhelyzetekben nélkülözhetetlen segítséget nyújt a sérülések ellátásában addig, amíg a szakemberek a helyszínre érnek, az elsősegély doboz hiánya súlyos bírságot is vonhat maga után. A KRESZ előírja, hogy ez az alig néhány ezer forintba kerülő felszerelés az autók kötelező tartozéka, és hiánya szabálysértésnek minősül. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy az elsősegélydobozokat a szavatosságuk miatt ötévente kötelező cserélni is. Arról, hogy miért indokolt ez a szabály, egy törökszentmiklósi gyógyszerészt kérdeztünk.

Nem érdemes félvállról venni az elsősegély doboz beszerzését

Elsősegély doboz az autóban

A Baon.hu híradása szerint amennyiben a járműben nem található meg az előírt elsősegély doboz, az bírsággal járhat. Ennek mértéke a rendőr mérlegelésén alapul: a helyszíni bírság akár 50 forint is lehet, de jellemzően 5 és 20 ezer forint közötti összeget állapítanak meg. Súlyosabb esetben, például ha már korábban emiatt elővették a sofőrt, az feljelentéssel is végződhet. A doboz hiánya akkor válik különösen súlyossá, ha baleset történik, és emiatt nem lehet segítséget nyújtani, ugyanis ez esetben már büntetőjogi következményei lehetnek...

Ennek a kulcsfontosságú tartozéknak az értéke a bírságokhoz mérten csekély, már 2500 forintért is lehet vásárolni a boltokban. Így, nem feltétlenül éri meg kockáztatni egy nagyobb kiadást, vagy egy rendőrségi procedúrát. Természetesen, vannak drágább változatok is 8-12 ezer forintért, de azokban már elakadásjelző háromszög, fényvisszaverő mellény, de akár poroltó is található.

Mit kell tartalmaznia az elsősegély doboznak?

Tétel Mennyiség Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m) 4 darab Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m) 2 darab Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap) 2 darab Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap) 4 darab Steril mull-lap (50 cm x 80 cm) 3 darab Kéztisztító/fertőtlenítő lap 4 darab Fóliakesztyű 1 pár Háromszögletű kendő 2 darab Biztosítótű (40 mm-es) 4 darab Ragtapasz (1,25 cm x 5 m) 1 tekercs Olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es) 1 darab Polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml) 1 darab Sebtapasz vágható (6 x 10 cm) 2 darab Higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez) 1 darab Gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk 1 darab Elsősegélynyújtás képekben 1 darab Tartalomjegyzék 1 darab

A dobozt cserélni is szükséges

Az autók kötelező tartozékát, az elsősegélynyújtó dobozt 5 évente cserélni kell. A lejárt tartozék használata nem megengedett, ezért érdemes időben gondoskodni a pótlásáról. Egy törökszentmiklósi gyógyszerészt kérdeztünk meg ezzel kapcsolatban, hogy ennek hátterében mi állhat.

– Az ilyen elsősegély dobozok, mentőládák lejárati idejeként jó esetben két dátumot jelölnek meg. Az egyik a benne található povidon-jód oldaté (Betadine), melynek lejárati ideje 3 év, a másik pedig a benne található kötszerek lejárata, amely 5 év. Egyik sem használható már a lejárata után, mert nem nyújtja az elvárt fertőtlenítő hatást, illetve nem biztosítja az előírt sterilitást – magyarázta a szakember.

A gyógyszerész szerint ha felbontunk egy gézcsomagot vagy a fertőtlenítőt, nem kell emiatt az egész dobozt lecserélni, elég a hiányzó elemeket külön pótolni, hiszen ezek egyesével is beszerezhetők.