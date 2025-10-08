október 8., szerda

A lakosság segítségét kérik

Rejtélyes körülmények között tűnt el a jászberényi állatkert egyik lakója! Lehet, hogy ellopták?

Két hete érkeztek új otthonukba, de egyelőre nincsenek biztonságban. Egyikük legalább is. Két dél-afrikai sül került a Jászberényi Állat- és Növénykertbe, ahonnan azonban egyikük eltűnt. Cikkünkben olvashatják az eltűnt állat történetét. Az intézmény a lakosság segítségét kérte.

Forrás: Jászberényi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

Eltűnt állat miatt kérte a lakosság, a látogatók segítségét a Jászberényi Állat- és Növénykert kollektívája. Hogy pontosan mi történt, arról a létesítmény adott hírt. 

Hogy pontosan mi az eltűnt állat története? Egyelőre nem tudni, remélhetőleg kiderül majd és előkerül a sül
Forrás: Jászberényi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

– Október 7-én, kedden a nap folyamán vették észre gondozóink, hogy nyitva volt a két hete, a debreceni állatkertből hozzánk érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja – olvasható az állatkert közösségi oldalán.

Az illetékesek arról számoltak be, hogy a lakattal zárható fém ajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, de az ajtót rögzítő fémszalagot, pántot szétvágták, a kollégák az ajtót nyitva találták. Egyértelművé vált, hogy hétfő este hat óra és kedd reggel hét óra között illetéktelen személy a ketrec ajtajának tartópántját átvágva az ajtót kinyitotta.

Az egyik állatot megtalálták, a másik kiszökhetett

– A gondozók a sülöket sajnos már nem találták a helyükön – közölték a szomorú hírt.

Mint megtudtuk: haladéktalanul megkezdődött a sülök a keresése, mind az állatkerten belül, mind a kerten kívül, de a keresés kedden, sötétedésig nem vezetett eredményre.

– Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért a kert területén belül éjszaka is folytattuk a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült. Habár a másik példányról biztos információnk nincs, esély van rá, hogy a külső kerítés alatt kiszökhetett, legnagyobb eséllyel az állatkert mögötti Zagyva hullámtérre – részletezték a létesímény munkatársai.

Az illetékesek hangsúlyozták: nem tudjuk, mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött. Az egyik állatot ugyanis befogták, a másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen találták meg.

A lakosság segítségét kéri az állatkert

– A keresésben a Kutyákkal az Életért Alapítvány képviselője és nyomkövető kutyája is megpróbált segíteni, de a délutáni nagy zápor után nem sikerült a szökevényt megtalálni – írták.

Az állatkert illetékesei a lakosság segítségét kérik.

– Ha önök esetleg meglátják, kérjük azonnal jelezzenek az állatkert elérhetőségein – kérték.

Ne fogják be, figyeljenek a kutyáikra!

A sülfélék éjszaka aktív, abszolút jámbor, az emberre és az állatokra teljesen veszélytelen rágcsáló állatok, melyek kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak.

– Azonban megfogni semmiképpen se próbálják meg, mert ha veszélyben érzik magukat tüskéiket széttárva nekitolatnak a fenyegetést jelentőnek és kellemetlen tüskeszúrásokkal védekeznek! A hiedelemmel ellentétben tüskéit nem tudja kilőni, azonban kétségtelenül kellemetlen és fájdalmas szúrásokat okozhat tüskéivel – hívták fel a figyelmet az állatkert munkatársai, akik különös figyelmet kérnek a környékbeli kutyát sétáltatóktól!

– Kérjük, hogy az állatkert és a hűtőgépgyári lakótelep, valamint az állatkert melletti ipari és mezőgazdasági telephelyeken különösen figyeljenek a kutyákra, hogy találkozásuk esetén nehogy kárt tegyen a kutya a sülben, vagy fordítva. Erre tekintettel kiemelten kérjük, hogy a környéken egyenlőre semmiképp ne engedjék el kutyáikat az erdős, gazos hullámtéri részen, nehogy bármelyik állat megsérüljön – hangsúlyozták.

Mindent megtesznek, hogy megtalálják az eltűnt állatot

Hozzátették: sajnos az is lehet, hogy ez az óvintézkedés fölösleges, mert a behatoló elérte a célját és magával vitte a másik állatot. Mindenesetre mindent megtesznek azért, hogy az állatot megtalálják.

 

