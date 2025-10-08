Rejtélyes körülmények között tűnt el a jászberényi állatkert egyik lakója! Lehet, hogy ellopták?

Eltűnt állat miatt kérte a lakosság, a látogatók segítségét a Jászberényi Állat- és Növénykert kollektívája. Hogy pontosan mi történt, arról a létesítmény adott hírt.

Hogy pontosan mi az eltűnt állat története? Egyelőre nem tudni, remélhetőleg kiderül majd és előkerül a sül

Forrás: Jászberényi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

– Október 7-én, kedden a nap folyamán vették észre gondozóink, hogy nyitva volt a két hete, a debreceni állatkertből hozzánk érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja – olvasható az állatkert közösségi oldalán.

Az illetékesek arról számoltak be, hogy a lakattal zárható fém ajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, de az ajtót rögzítő fémszalagot, pántot szétvágták, a kollégák az ajtót nyitva találták. Egyértelművé vált, hogy hétfő este hat óra és kedd reggel hét óra között illetéktelen személy a ketrec ajtajának tartópántját átvágva az ajtót kinyitotta.

Az egyik állatot megtalálták, a másik kiszökhetett

– A gondozók a sülöket sajnos már nem találták a helyükön – közölték a szomorú hírt.

Mint megtudtuk: haladéktalanul megkezdődött a sülök a keresése, mind az állatkerten belül, mind a kerten kívül, de a keresés kedden, sötétedésig nem vezetett eredményre.

– Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért a kert területén belül éjszaka is folytattuk a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült. Habár a másik példányról biztos információnk nincs, esély van rá, hogy a külső kerítés alatt kiszökhetett, legnagyobb eséllyel az állatkert mögötti Zagyva hullámtérre – részletezték a létesímény munkatársai.

Az illetékesek hangsúlyozták: nem tudjuk, mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött. Az egyik állatot ugyanis befogták, a másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen találták meg.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A lakosság segítségét kéri az állatkert

– A keresésben a Kutyákkal az Életért Alapítvány képviselője és nyomkövető kutyája is megpróbált segíteni, de a délutáni nagy zápor után nem sikerült a szökevényt megtalálni – írták.