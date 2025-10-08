1 órája
Mindenki arról beszél, ami a szolnoki Tesco parkolójában történt – van, aki csodát emleget
Gyomorszorító érzés és tehetetlenség. Valami ilyesmit érezhetett az az édesanya, aki a minap egy szolnoki bevásárlóközpontban elhagyta a táskáját, benne rengeteg pénzzel, illetve a saját és gyermekei irataival. Cikkünkből kiderül, hogyan alakult az elveszített táska története.
Eltűnt, aztán megkerült. Így aztán csupa jó érzést keltett az emberekben egy, a minap elveszített táska története. A Facebookon a SZOLNOKON HALLOTTAM elnevezésű csoportban mondott köszönetet a táska tulajdonosa a becsületes megtalálónak.
Mindenkinek ismerős lehet az érzés: munka után rohanunk az óvodába, iskolába a gyerek(ek)ért, aztán intézzük a bevásárlást, és még otthon is sok teendő vár ránk. Valószínűleg már az esti családi rutinon járt annak az édesnyának a gondolata, aki elveszítette a táskáját Szolnokon.
Sietett, abból lett a baj
– Úgy jártam hogy a nagy sietségbe a Tesco bevásárlókocsiban hagytam a táskámat a pénztárcával együtt. Abban nem kevés készpénz volt, mellette a bankkártya és termesztésen az összes iratom, sőt a gyermekeim iratai is benne voltak – írta bejegyzésében a hölgy.
Visszakerült az elveszített táska
Ekkor már újra a kezében tarthatta a kalandos utat bejárt táskát, ezért is született meg a posztja, hiszen szerette volna kifejezni köszönetét.
Mivel nem tudom, ki volt, aki megtalálta és hiánytalanul be adta a Tesco információs pultjához, ezért itt szeretném megköszönni neki. Bízom benne, hogy eljut hozzá, végtelenül hálás vagyok érte, hogy ilyen becsületes volt
– írta a hölgy.
Kiderült, ki volt a becsületes megtaláló
A bejegyzés alatt nagyon sokan fejezték ki elismerésüket, olyan hozzászóló is volt, aki szerint csodaszámba megy a történet.
Sőt, a becsületes megtaláló személyére is fény derült. Ő ugyanis a közössi felület egy másik csoportjában tette közzé, hogy megtalálta és leadta a táskát az információs pultnál. Azt a posztot is sokan látták, megosztották, ezáltal összeért a két történet, aminek egyértelműen jó vége lett.
Egy apró gesztus, másnak nagy segítség
Szerencsére vannak még olyan emberek, akik segítenek. Nekik csak egy apró gesztus, de másnak óriási segítség a tettük. Hírportálunkon is több ilyen történetről számoltunk már be.
Néhány héttel ezelőtt arról írtunk, hogy cetlit talált autója szélvédőjén egy szolnoki nő, aki így megtudta, ki okozta a sérülést a járművén.
Nyár elején egy szolnoki idős hölgy esete kelthetett kellemes érzést olvasóinkban. Amint írtuk: az asszony megvásárolta a gyógyszereit, aztán leült pihenni egy közeli padra. A csomag véletlenül ott maradt, amit egy kedves ismeretlen adott be a gyógyszertárba.
