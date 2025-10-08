Mindenki arról beszél, ami a szolnoki Tesco parkolójában történt – van, aki csodát emleget

Eltűnt, aztán megkerült. Így aztán csupa jó érzést keltett az emberekben egy, a minap elveszített táska története. A Facebookon a SZOLNOKON HALLOTTAM elnevezésű csoportban mondott köszönetet a táska tulajdonosa a becsületes megtalálónak.

Jó véget ért a szolnoki elveszített táska története

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Mindenkinek ismerős lehet az érzés: munka után rohanunk az óvodába, iskolába a gyerek(ek)ért, aztán intézzük a bevásárlást, és még otthon is sok teendő vár ránk. Valószínűleg már az esti családi rutinon járt annak az édesnyának a gondolata, aki elveszítette a táskáját Szolnokon.

Sietett, abból lett a baj

– Úgy jártam hogy a nagy sietségbe a Tesco bevásárlókocsiban hagytam a táskámat a pénztárcával együtt. Abban nem kevés készpénz volt, mellette a bankkártya és termesztésen az összes iratom, sőt a gyermekeim iratai is benne voltak – írta bejegyzésében a hölgy.

Visszakerült az elveszített táska

Ekkor már újra a kezében tarthatta a kalandos utat bejárt táskát, ezért is született meg a posztja, hiszen szerette volna kifejezni köszönetét.

Mivel nem tudom, ki volt, aki megtalálta és hiánytalanul be adta a Tesco információs pultjához, ezért itt szeretném megköszönni neki. Bízom benne, hogy eljut hozzá, végtelenül hálás vagyok érte, hogy ilyen becsületes volt

– írta a hölgy.

Kiderült, ki volt a becsületes megtaláló

A bejegyzés alatt nagyon sokan fejezték ki elismerésüket, olyan hozzászóló is volt, aki szerint csodaszámba megy a történet.

Sőt, a becsületes megtaláló személyére is fény derült. Ő ugyanis a közössi felület egy másik csoportjában tette közzé, hogy megtalálta és leadta a táskát az információs pultnál. Azt a posztot is sokan látták, megosztották, ezáltal összeért a két történet, aminek egyértelműen jó vége lett.

Egy apró gesztus, másnak nagy segítség

Szerencsére vannak még olyan emberek, akik segítenek. Nekik csak egy apró gesztus, de másnak óriási segítség a tettük. Hírportálunkon is több ilyen történetről számoltunk már be.

