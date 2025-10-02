2 órája
Erdők Hete a Jászkunságban – a szolnoki vadaspark is különleges programokkal készült – galériával
Az Erdők Hetének keretében országosan több száz program várja a természet szerelmeseit. Szolnokon a Nefag Zrt. erdészeténél fedezhették fel az erdő csodáit a gyerekek.
Szeptember végén rendezik meg az Erdők Hete rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet hazánk természeti kincseinek a megőrzésére. A program során a Magyarország területének egyötödét borító erdőállomány páratlan gazdagságát, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött szerepét az erdészek segítségével ismertetik meg a legszélesebb nyilvánossággal. Ennek keretében október 5-ig, országosan több mint 100 program fog nagyobb figyelmet irányítani a magyar erdőkre.
Idén is Erdők Hete a Nefagnál
A Nefag Zrt. Erdei Művelődési Háza is csatlakozott a programhoz. A héten erdei felfedező sétákat hirdettek óvodásoknak és iskolásoknak, ahol az erdő kincseivel, értékeivel ismertetik meg a gyerekeket. Felvételeinken a Szegő Gábor Általános Iskola 6/B osztályos tanulói láthatók.
Erdők Hete a szolnoki vadasparkbanFotók: Mészáros János
