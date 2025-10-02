Erdők Hete a Jászkunságban – a szolnoki vadaspark is különleges programokkal készült – galériával

Szeptember végén rendezik meg az Erdők Hete rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet hazánk természeti kincseinek a megőrzésére. A program során a Magyarország területének egyötödét borító erdőállomány páratlan gazdagságát, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött szerepét az erdészek segítségével ismertetik meg a legszélesebb nyilvánossággal. Ennek keretében október 5-ig, országosan több mint 100 program fog nagyobb figyelmet irányítani a magyar erdőkre.

Idén 29. alkalommal rendezték meg az Erdők Hete rendezvénysorozatot, melynek alkalmából a szolnoki vadaspark is izgalmas programokkal készült

Fotó: Mészáros János

Idén is Erdők Hete a Nefagnál

A Nefag Zrt. Erdei Művelődési Háza is csatlakozott a programhoz. A héten erdei felfedező sétákat hirdettek óvodásoknak és iskolásoknak, ahol az erdő kincseivel, értékeivel ismertetik meg a gyerekeket. Felvételeinken a Szegő Gábor Általános Iskola 6/B osztályos tanulói láthatók.