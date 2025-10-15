október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Arany vagy fekete?

1 órája

Egy szett kihagyhatatlan áron: az ünnepi lakomák elengedhetetlen része, de akár a dísze is lehet

Címkék#vacsora#szett#evőeszköz#ünnep

Bár még messze van, vannak, akik már egyre többet gondolnak a karácsonyra. Az ünnep fontos részei a közös családi vacsorák. Az étkezések pedig azokon a napokon különleges ét- és evőeszközkészletet érdemelnek. Ha híján vagyunk ezeknek, akkor most kiváló áron szerezhetünk be egy szettet.

Szoljon.hu

Az ünnepek finom, különleges vacsorája szép, alkalomhoz illő terítéket, azon belül evőeszközkészletet kíván. A Lidl most kihagyhatatlan áron kínál praktikus és egyben elegáns kiegészítőt. Mutatjuk!

evőeszközkészlet Lidl
Az ünnepi étkezések különleges ét- és evőeszközkészletet érdemelnek. Ilyen lehet, amit most a Lidl kínál vásárlóinak
Fotó: Baranyai Edina

– Karácsonykor, húsvétkor és a születésnapokon ünnepi terítékkel várom a családot – mondta egy nagykörűi nyugdíjas asszony. Nála a hétköznapokon is többféle étel kerül az asztalra, az ünnepeken különösen kitesz magáért. Mint mesélte, olyankor azt is fontosnak tartja, hogy a tányérok, evőeszközök is emeljék az ünnep fényét.

Amit most a Lidl kínál, az garantáltan ilyen. Amint az üzletlánc akciós újságából kiderül: az evőeszközkészlet matt fekete vagy arany színben kapható. Lehet ennél elegánsabb egy kanál és villa?

Modern stílusú evőeszközkészlet

A Silvercrest® evőeszközkészlet kiváló minőségű rozsdamentes nemesacélból készült, így nemcsak tartós, de hosszú távon is megőrzi fényét és elegáns megjelenését. A színük letisztult, modern megjelenést adnak az asztalnak – tökéletes választás mindennapi étkezéshez, de akár ünnepi terítéshez is.

A tizenhat részes készlet négy személy számára készült és tartalmaz:

  • 4 db kést;
  • 4 db villát;
  • 4 db evőkanalat;
  • 4 db kiskanalat.

A Lidlben mindössze 5999 forintért juthatunk hozzá ehhez a szett­hez.

Lehet, hogy mégsincs korán az ünnepre gondolni? Da ha csak egy kellemes vacsorát szerveznénk a barátainkkal a hétvégén, akkor is érdemes lehet beszerezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu