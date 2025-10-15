Egy szett kihagyhatatlan áron: az ünnepi lakomák elengedhetetlen része, de akár a dísze is lehet

Az ünnepek finom, különleges vacsorája szép, alkalomhoz illő terítéket, azon belül evőeszközkészletet kíván. A Lidl most kihagyhatatlan áron kínál praktikus és egyben elegáns kiegészítőt. Mutatjuk!

Az ünnepi étkezések különleges ét- és evőeszközkészletet érdemelnek. Ilyen lehet, amit most a Lidl kínál vásárlóinak

Fotó: Baranyai Edina

– Karácsonykor, húsvétkor és a születésnapokon ünnepi terítékkel várom a családot – mondta egy nagykörűi nyugdíjas asszony. Nála a hétköznapokon is többféle étel kerül az asztalra, az ünnepeken különösen kitesz magáért. Mint mesélte, olyankor azt is fontosnak tartja, hogy a tányérok, evőeszközök is emeljék az ünnep fényét.

Amit most a Lidl kínál, az garantáltan ilyen. Amint az üzletlánc akciós újságából kiderül: az evőeszközkészlet matt fekete vagy arany színben kapható. Lehet ennél elegánsabb egy kanál és villa?

Modern stílusú evőeszközkészlet

A Silvercrest® evőeszközkészlet kiváló minőségű rozsdamentes nemesacélból készült, így nemcsak tartós, de hosszú távon is megőrzi fényét és elegáns megjelenését. A színük letisztult, modern megjelenést adnak az asztalnak – tökéletes választás mindennapi étkezéshez, de akár ünnepi terítéshez is.

A tizenhat részes készlet négy személy számára készült és tartalmaz:

4 db kést;

4 db villát;

4 db evőkanalat;

4 db kiskanalat.

A Lidlben mindössze 5999 forintért juthatunk hozzá ehhez a szett­hez.

Lehet, hogy mégsincs korán az ünnepre gondolni? Da ha csak egy kellemes vacsorát szerveznénk a barátainkkal a hétvégén, akkor is érdemes lehet beszerezni.