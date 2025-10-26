Perzselő pillanatok: őrületes show-val rukkoltak elő a tűzzsonglőrök Szolnokon – galériával, videóval

Az extrém tűzshow mindig különlegesen megkomponált látványvilágot tár a meghívottak elé, így rendre emlékezetes produkciónak tapsolhatnak a résztvevők. A változatos tűzkosztümök, a különleges tüzes eszközök és a látványos pirotechnikai effektek egy látványos, alternatív világba kalauzolják el a közönséget, ahol a tűz az úr!

A duók és triók látványos koreográfiái elvarázsolták a közönséget az extrém tűzshow-n

Fotó: Mészáros János

Látványos volt az extrém tűzshow

Így történt ez a minap Szolnokon is, ahol a főszerepet ezúttal is a duók és a triók kapták, melyeknek folyamatos váltakozásával egy dinamikus, precízen megkoreografált műsort láthatott a közönség a szegedi Fyre Fantasi Tűzzsonglőr Csapat jóvoltából. A napokban nyitották meg a NEFAG Fényparkot a Bagolyvár Vadasparkban, ott léptek fel a tűzzsonglőrök, mielőtt felkapcsolták a park legújabb fejlesztését, a mintegy 200 ezer ledes izzót.