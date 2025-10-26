október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenkit ámulatba ejtettek

34 perce

Perzselő pillanatok: őrületes show-val rukkoltak elő a tűzzsonglőrök Szolnokon – galériával, videóval

Címkék#közönség#műsor#szoljon videó#látványvilág#Fénypark

Aki látta, nem felejti: szikrázó tűzgömbök táncoltak a sötét erdőben. Mutatjuk, milyen eszméletlen show-val rukkoltak elő a tűzzsonglőrök a szolnoki rendezvényen!

Mészáros János

Az extrém tűzshow mindig különlegesen megkomponált látványvilágot tár a meghívottak elé, így rendre emlékezetes produkciónak tapsolhatnak a résztvevők. A változatos tűzkosztümök, a különleges tüzes eszközök és a látványos pirotechnikai effektek egy látványos, alternatív világba kalauzolják el a közönséget, ahol a tűz az úr!

extrém tűzshow Szolnokon
A duók és triók látványos koreográfiái elvarázsolták a közönséget az extrém tűzshow-n
Fotó: Mészáros János

Látványos volt az extrém tűzshow

Így történt ez a minap Szolnokon is, ahol a főszerepet ezúttal is a duók és a triók kapták, melyeknek folyamatos váltakozásával egy dinamikus, precízen megkoreografált műsort láthatott a közönség a szegedi Fyre Fantasi Tűzzsonglőr Csapat jóvoltából. A napokban nyitották meg a NEFAG Fényparkot a Bagolyvár Vadasparkban, ott léptek fel a tűzzsonglőrök, mielőtt felkapcsolták a park legújabb fejlesztését, a mintegy 200 ezer ledes izzót.

Tűzzsonglőrök Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu