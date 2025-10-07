Megindult a fásítás a településen: már a földben a majdan árnyat adó csemeték

Tíz fát ültettek el a napokban a tiszaroffi játszótéren, a községnek az Agrárminisztérium 2025-ös Településfásítási Programjában elnyert pályázata révén – tájékoztatott Vankóné Jekli Anikó, Tiszaroff polgármestere.

A csemetéket a hozzá tartozó eszközökkel – támasztókaró, mulcs, madárodú – együtt kapták meg, a fákat erdész szakember felügyeletével ültették el. A polgármester hangsúlyozta, köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult a faültetéshez, amellyel reményei szerint hosszú éveken keresztül adnak majd hűs árnyékot a jövő generációnak.